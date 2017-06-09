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Ближний Восток

Туннель террористов ХАМАС обнаружен под зданием школы для мальчиков "Аль-Маази"

время публикации: 20:49 | последнее обновление: 21:25 блог версия для печати фото
Очередной туннель ХАМАС обнаружен под зданием школы для мальчиков "Аль-Маази" (архивное фото)
Очередной туннель ХАМАС обнаружен под зданием школы для мальчиков "Аль-Маази" (архивное фото)
Посол США в ООН Ники Хейли осматривает туннель

Координатор действий израильского правительства на палестинских территориях генерал Йоав (Поли) Мордехай сообщил на своей странице в сети Facebook на арабском языке, что 1 июня силами Армии обороны Израиля на территории сектора Газы был обнаружен подземный туннель.

Этот туннель находится непосредственно под зданием школы для мальчиков "Аль-Маази", действующей под патронажем Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA).

Генерал Мордехай напомнил, что в пятницу, 9 июня, саудовская газета "Оказ" опубликовала статью с резкими обвинениями в адрес палестинской террористической организации ХАМАС, назвав ее деятельность "двойным предательством палестинских интересов". Издание обвинило ХАМАС в использовании десятков миллионов долларов, выделенных Саудовской Аравией и ОАЭ на гуманитарную помощь, для строительства туннелей под школами, больницами и жилыми домами.

"Террористы "Исламского государства" убивают быстро, тогда как ХАМАС убивает медленно, тратя деньги на террор по указке Ирана и создавая угрозу жизням мирных палестинцев", - говорится в статье.

Генерал Йоав Мордехай подчеркнул, что сегодня даже арабский мир видит, что ХАМАС разрушает сектор Газы и жизни его жителей.

Напомним, 8 июня посол США в ООН Ники Хейли, посетившая Израиль, осмотрела один из туннелей, с помощью которых террористы несколько лет назад пытались попасть на израильскую территорию.

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