WSJ: "Хизбалла" и иранцы вернулись на юг Сирии в униформе военнослужащих Асада

Американское издание The Wall Street Journal пишет, что боевики "Хизбаллы", военнослужащие иранского "Корпуса стражей исламской революции" и других проиранских ополчений вернулись на юго-запад Сирии, в провинции Кунейтра и Дараа, сменив униформу – теперь они действуют в этом регионе под видом солдат и офицеров регулярной армии режима Башара Асада.

WSJ пишет об этом со ссылкой на командиров сирийской вооруженной оппозиции, утверждающих, что боевики ливанской "Хизбаллы" и проиранских ополчений в новой "сирийской" униформе, имеющие на своем вооружении ракеты, снова действуют в южных районах Сирии.

В частности, один из командиров Ахмад Аззам говорит, что боевики "Хизбаллы" покинули регион в одной форме, а потом вернулись уже в другой, как "солдаты Асада".

Если информация верна, то, возможно, речь идет о сознательном введении в заблуждение режимом Асада одного из основных союзников – России, которая, по согласованию с Израилем, настаивала на выведении из юго-западной зоны деэскалации всех иностранных сил, включая иранцев и "Хизбаллу". Впрочем, российское командование могло быть извещено о том, что иностранных боевиков и военнослужащих, действующих на юге Сирии, просто "переоденут".

Министерство обороны России пока не комментирует эту публикацию WSJ.





