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Ближний Восток

ЦАХАЛ нанес серию ударов по сектору Газы

время публикации: 00:19 | последнее обновление: 01:57 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ нанес серию ударов по сектору Газы

Около полуночи хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что израильские военные нанесли серию ударов по целям в северной части сектора Газы. Вскоре ПИЦ передал: ЦАХАЛ нанес еще один удар по цели на севере Газы.

Затем, в течение получаса, было еще четыре сообщения: об ударах по целям в центре, на северо-западе, на севере и на юге сектора Газы (к западу от Хан-Юниса).

Позднее пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила информацию о нанесении ударов по сектору Газы.

Согласно сообщению армейской прессс-службы, были атакованы несколько объектов ХАМАСа на севере и юге сектора.

Действия ЦАХАЛа стали ответом на ракетный обстрел и провокации на границе сектора, подчеркивается в сообщении.

В пятницу, 8 марта, в 20:00, в населенных пунктах регионального совета Эшколь прозвучали сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле. В 20:15 пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что Эшколь подвергся ракетному обстрелу из Газы. По данным армии, из Газы в сторону израильской территории была выпущена одна ракета. Ракета упала на незастроенной местности между двумя кибуцами. Пострадавших нет. Ущерб не причинен.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Март. 2 обстрела. 2 ракеты. Пострадавших нет (по состоянию на 9 марта).

Февраль. 2 обстрела. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 обстрела, 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.



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