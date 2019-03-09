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9 марта 2019 г.
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Ближний Восток

ХАМАС готовится к годовщине "марша возвращения", запуская "огненные" шары

время публикации: 20:25 | последнее обновление: 20:43 блог версия для печати фото

Минувшие выходные были отмечены очередными запусками "огненных" шаров боевиками ХАМАСа.

В пятницу, во второй половине дня, в сторону израильской территории из сектора Газы были запущены несколько шаров. В частности, две связки воздушных шаров с привязанными к ним подозрительными предметами были обнаружены на территории регионального совета Эшколь. На место прибыли сотрудники служб безопасности. К одной из связок была прикреплена фигурка с фотографией генсека "Исламского джихада" Зияда аль-Нахлы.

В субботу, 9 марта, во второй половине дня, в западном Негеве, на территории регионального совета Сдот Негев, приземлилась связка шаров, к которой был прикреплен подозрительный предмет. Путешественники, находившиеся в этом районе, немедленно сообщили о находке в полицию. Полицейские саперы прибыли на место и оцепили территорию. Было установлено, что шары несли головную часть противотанковой ракеты, содержащую заряд взрывчатки и взрыватель. После этого саперами был проведен контролируемый взрыв.

Хамасовский "Палестинский информационный центр", комментируя информацию о падении шара в Сдот Негев, написал, что "участники сопротивления" намерены и впредь осуществлять аналогичные запуски.

В пятницу, 8 марта, состоялся очередной этап "марша возвращения" на границе Газы. По мере приближения к первой годовщине со дня начала "марша" активность провокаторов возрастает. Ежедневно боевики запускают десятки шаров, несущих емкости со взрывчатыми и/или легковоспламеняющимися веществами, в сторону израильской территории. Кроме того, осуществляются нападения на военных, в ходе которых боевики зачастую применяют самодельные гранаты.

"Марши возвращения" на границе Газы начались 30 марта 2018 года. По данным министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАСом, с тех пор в ходе этих акций израильскими военными были убиты 268 жителей сектора и около 27 тысяч получили ранения и травмы. ХАМАС давно перестал упоминать о том, что большинство убитых были боевиками различных группировок. 29-30 марта 2019 года ХАМАС угрожает вывести к границе Газы миллион жителей сектора.

Напомним, в ночь на субботу, 9 марта, ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько объектов ХАМАСа на севере и юге сектора. Действия ЦАХАЛа стали ответом на ракетный обстрел и провокации на границе сектора.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 марта 2019 г.
В западном Негеве приземлилась связка шаров с головной частью противотанковой ракеты
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 марта 2019 г.
На территории Сдот Негев найден подозрительный воздушный шар
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 марта 2019 г.
ЦАХАЛ нанес серию ударов по сектору Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 марта 2019 г.
Региональный совет Эшколь подвергся ракетному обстрелу из Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 марта 2019 г.
"Марш возвращения" на границе Газы; провокации возле забора безопасности
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 марта 2019 г.
На территории округа Эшколь найдены две связки шаров с подозрительными предметами





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