"Гаарец": Аббас представил Трампу "план Ольмерта" как основу для переговоров

В ходе встречи в Белом доме, состоявшейся 3 мая, глава ПНА Махмуд Аббас представил президенту США Дональду Трампу карты и документы, касающиеся переговоров, которые он вел с бывшим премьер-министром Эхудом Ольмертом, сообщает Джеки Хури в газете "Гаарец".

Согласно опубликованной информации, Аббас заявил, что предложения Ольмерта и частичные договоренности, достигнутые в ходе переговоров, могут быть исходной точкой дальнейшего диалога между Израилем и ПНА.

Хури сообщает со ссылкой на анонимные источники в руководстве ПНА, что в ходе встречи Трампа и Аббаса обсуждались кардинальные вопросы израильско-палестинского конфликта и больше всего внимания было уделено вопросу границ. Источники утверждают, что в случае достижения соглашения по этому вопросу, можно будет относительно легко преодолеть разногласия по остальным проблемам.

По информации "Гаарец", Аббас представил американскому президенту предложения, полученные от Эхуда Ольмерта и заявил, что ПНА заинтересована в возобновлении переговоров, однако настаивает на том, чтобы они начинались с той точки, на которой были прерваны почти девять лет назад.

Переговоры между Аббасом и Ольмертом велись с декабря 2006 по сентябрь 2008 года. Последняя и наиболее известная встреча двух лидеров состоялась 16 сентября 2008 года, когда Ольмерт уже объявил о решении покинуть пост премьер-министра и главы партии "Кадима" в связи с расследованиями, которые велись против него. В ходе последней встречи Ольмерта и Аббаса, премьер-министр Израиля представил главе ПНА подробный план окончательного урегулирования между Израилем и палестинскими арабами. В соответствии с этим планом, Израиль аннексирует от 5,9 до 6,3% территории Иудеи и Самарии, предоставив взамен палестинцам равную территорию внутри так называемой зеленой черты. Такой обмен позволял ПНА утверждать, что Израиль отказался от 100% территорий и Палестинское государство создано в границах 1967 года.

Премьер-министр Израиля предложил разделить Иерусалим, передав будущему палестинскому государству все арабские кварталы столицы. Ольмерт согласился также отказаться от суверенитета Израиля в Старом городе Иерусалима, включая Стену плача, однако требовал такого же отказа и от Аббаса. По плану Ольмерта, Старый город должен был получить экстерриториальный статус и перейти под управление комиссии, состоящей из представителей пяти государств: Израиля, Палестины, Саудовской Аравии, Иордании и США.

По вопросу о беженцах соглашение достигнуто не было, однако в ноябре 2015 года в интервью программе "Макор" Десятого канала ИТВ Ольмерт утверждал, что согласился на въезд в Израиль 15 тысяч беженцев в течение пяти лет, в то время, как Аббас требовал предоставить право на въезд не менее чем 60 тысячам беженцев. В интервью Ольмерт заявлял, что готов был на компромиссное решение, так как "это не повлияло бы на демографический баланс в Израиле".

Ольмерт согласился также на полное отступление Израиля из Иорданской долины, предложив передать контроль в этом районе международным силам. Предположительно, речь шла о силах NATO.

Отметим, что на встрече с Ольмертом Аббас отказался подписать соглашение. Через пять месяцев после встречи Ольмерта и Аббаса состоялись выборы в Кнессет 18-го созыва, после которых премьер-министром стал Биньямин Нетаниягу. В ходе предвыборной кампании он неоднократно заявлял, что предложения Ольмерта не будут ни к чему обязывать его правительство.

В ходе встречи Аббаса и Трампа глава ПНА представил все эти параметры президенту США и заявил, что не согласится вести переговоры, если Израиль денонсирует предложения Ольмерта.

"Гаарец" пишет, что во время предстоящего визита президента Трампа в Рамаллу 23 мая вновь будет обсуждаться вопрос о возобновлении переговоров ПНА с Израилем на основе предложений Ольмерта.

В канцелярии премьер-министра не комментируют эту информацию "Гаарец".





