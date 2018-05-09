Дамаск обвинил Израиль в нанесении удара по цели в Сирии, есть погибшие

Вечером во вторник, 8 мая, арабские СМИ сообщили о серии взрывов, прогремевших в окрестностях Дамаска. Согласно информации, опубликованной сирийскими СМИ, взрывы прогремели в районе Аль-Кисуа к юго-западу от сирийской столицы.

Сирийские правозащитные организации утверждают, что ударам подверглись ракеты, направленные в сторону израильской территории. По заявлению выскопоставленного военного источника в Сирии, слова которого цитируют официальные правительственные СМИ, речь идет об ударе нанесенном израильскими ВВС по военному укреплению к югу от Дамаска. По еще одной версии, атакована база, принадлежащая Ирану.

Сирийское государственное агентство SANA передает, что системы ПВО Сирии сбили по меньшей мере две ракеты. Это агентство сообщает о двух погибших и называет их имена: Хишам Хамди Мазаль ад-Дири и его жена из клана шейха Маскина. Из сообщения SANA неясно, погибли эти люди в результате ракетного удара противника или в результате падения противоракет.

Базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights сообщила о девяти погибших и множестве раненых.

Израильский сайт NzivNet со ссылкой на сирийские источники пишет, что в больницу "Аль-Муджахед" в Дамаске были доставлены не менее 32 тел погибших в результате ракетного удара по цели к югу от столицы Сирии. При этом отмечается, что власти Сирии стремятся скрыть сведения о значительных потерях. В частности, говорится о том, что Дамаск скрывает гибель одного из высокопоставленных иранских офицеров.

В самой больнице и вокруг нее введены особые меры безопасности. У всех, кто находится в этой больнице изъяты мобильные телефоны. В больнице побывали высокопоставленные сирийские чиновники, говорится в сообщении.

На этом фоне распространились слухи о гибели самого командующего подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. В частности, об этом объявил сирийский журналист Басам Джахра. Впрочем, он подчеркивал, что информация неточная, возможно убит заместитель Сулеймани.

Сирийская оппозиция заявляет, что одна из израильских ракет попала в автомобиль, который ехал по дороге южнее Дамаска.

Израильский арабист, сотрудник Ариэльского университета доктор Дина Лиснянская сообщила редакции NEWSru.co.il, что достоверной информации по поводу гибели высокопоставленного иранского офицера нет, хотя слух действительно распространился в социальных сетях. Она отмечает, что в некоторых публикациях была выложена фотография "убитого иранского генерала", на которой, на самом деле, был показан бригадный генерал Хайтам Найеф, о гибели которого еще 3 мая сообщал сайт nedaa-sy.com.

Ни один израильский источник не комментирует эту информацию. Ранее по распоряжению военных были открыты убежища в населенных пунктах на Голанских высотах. При этом подчеркивается, что нет необходимости ночевать в убежищах.

На протяжение всего вечера министр обороны Авигдор Либерман проводил в "Кирие" консультации с главами оборонных структур.

Удары по Сирии в 2013-2018 годах, осуществленные ЦАХАЛом или приписываемые израильской армии

2018 год

8 мая. Нанесены ракетные удары по военным обьектам в районе Аль-Кисуа юго-западнее Дамаска. Предположительно целью удара были иранские ракеты, направленные в сторону израильской территории.

30 апреля. Нанесены ракетные удары по военным базам северу от Хомса и в провинции Хама, а также около Алеппо. Десятки погибших, среди них них иранские военные специалисты. По разным данным, атаки были осуществлены оппозиционными сирийскими группировками, израильтянами или американо-британскими силами. СМИ сообщают об уничтожении в Сирии 200 ракет.

17 апреля. Сирийские государственные СМИ объявляют о попытках ракетных обстрелов авиабаз "Шайрат", Т-4 и "Думайр", успешно отраженных ПВО Сирии. Проасадовский сайт "Аль-Масдар" утверждает, что попытка атаки была предпринята Израилем. "Интерфакс" и DPA со ссылкой на источники в Сирии заявляют, что ракетной атаки не было, сирийские ПВО среагировали на ложную тревогу.

9 апреля. Ракетная атака базы Т-4 в Сирии. Дамаск заявляет о значительном ущербе, погибших и раненых. SOHR сообщает о 14 погибших, в том числе иранских советниках. В минобороны РФ заявили, что атаку осуществили израильские ВВС.

10 февраля. ЦАХАЛ атаковал иранские объекты на базе Т-4 в Сирии после запуска БПЛА в сторону Израиля (беспилотник был сбит; во время операции в результате действий сирийских ПВО упал израильский самолет F-16, пилоты выжили). Иранским объектам на базе Т-4 был причинен значительный ущерб.

7 февраля. Иностранные СМИ сообщили об ударе ВВС ЦАХАЛа по научному центру в сельской местности к западу от Дамаска. Официальные сирийские СМИ сообщили, что ПВО отреагировали на "новую израильскую агрессию).

16 января. Опубликована информация об ударе ВВС ЦАХАЛа по объекту "Хизбаллы" на военном аэродроме Меззе, около Дамаска. Официального подтверждения нет.

10 января. Поступила информация об уничтожении конвоя "Хизбаллы" в районе Забадани. Официального подтверждения нет.

9 января. Сирийские источники сообщают об авиаударе по цели на территории базы в Аль-Катифе, к северу от Дамаска. Командование сирийской армии заявляет о причиненном ущербе и о том, что три ракеты якобы были сбиты ПВО армии Сирии.

2017 год

23 декабря. Ливанские и российские СМИ сообщают, что ВВС ЦАХАЛа атаковали военный объект в районе Кунейтры, на юго-западе Сирии.

4 декабря. Нанесен ракетный удар по военному научному центру в Джумбрае, под Дамаском. Сирийские государственные СМИ утверждают, что ПВО сбили три из шести израильских ракет.

2 декабря. Ливанские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в 15 км юго-западней Дамаска. Вероятно, была атакована строящаяся иранская военная база. Телеканал "Аль-Мустакбаль" сообщал о 12 убитых иранцах.

1 ноября. Ливанские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по нескольким целям на территории Сирии. Предположительно, были атакованы завод по производству оружия и/или склад вооружений, предназначенных для "Хизбаллы".

21 октября. В ответ на очередной обстрел с сирийской территории ЦАХАЛ нанес удары по трем артиллерийским орудиям армии Сирии.

19 октября. В ответ на падение снаряда на израильской террритории ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по позициям сирийской армии в районе Кунейтры.

16 октября. ВВС Израиля уничтожили батарею ЗРК С-200, расположенную к востоку от Дамаска, в ответ на попытку обстрела израильских самолетов, находившихся в воздушном пространстве Ливана.

22 сентября. Сирийские оппозиционные источники сообщили, что израильские ВВС атаковали цель на территории дамасского аэропорта.

19 сентября. Арабские источники сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по четырем целям рядом с военным аэродромом в районе города Хамат.

7 сентября. Атакован объект около города Масьяф. Сирийские оппозиционные источники утверждают, что израильские ВВС уничтожили завод, на котором разрабатывалось химическое и биологическое оружие. Факт удара по военному объекту около Масьяфа подтвержден Дамаском, сообщается о двух погибших военнослужащих и значительных разрушениях.

2 июля. Армия обороны Израиля нанесла удар по артиллерийской позиции правительственной армии Сирии в северной части Голанских высот. Этот удар был ответом на минометный обстрел Голанских высот.

30 июня. ВВС ЦАХАЛа нанесли ответный удар по огневой точке, откуда был произведен минометный обстрел Голанских высот.

28 июня. В ответ на падение минометного снаряда на Голанах ЦАХАЛ обстрелял огневую точку сирийской армии.

26 июня. Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по позициям сирийской армии после очередного минометного обстрела израильской территории Голанских высот.

25 июня. В ответ на падение минометных снарядов на израильской территории Голанских высот, ЦАХАЛ нанес серию ударов по позициям армии Асада.

24 июня. В ответ на падение минометных снарядов в территории Голанских высот, ЦАХАЛ атаковал позиции сирийской армии.

27 мая. Нанесен удар по цели к северу от Кунейтры. Есть убитые. Сирийские оппозиционные СМИ заявляют, что речь идет об атаке израильского БПЛА. "Хизбалла" опровергает.

27 апреля. Мощные взрывы в районе аэропорта Дамаска. Сирийская оппозиция заявляет об очередном ударе ЦАХАЛа. Уничтожены склады "Хизбаллы".

23 апреля. "Аль-Джазира" утверждает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Сирии. Дамаск заявляет о трех убитых боевиках в районе Кунейтры.

21 апреля. ЦАХАЛ нанес удар по позициям сирийской армии в ответ на минометный обстрел израильской территории.

7 апреля. Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в горном массиве Каламун, в районе Джаруд аль-Мара, а также около населенного пункта Флита.

6 апреля. Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по объектам "Хизбаллы" и армии Асада в районе горного массива Каламун и в районе Дараа.

22 марта. Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по целям в районе Дамаска.

19 марта. По данным арабских СМИ, вечером израильские ВВС нанесли удар по цели около Кунейтры, уничтожив автомобиль, в котором находился один из лидеров группировки "Силы защиты отечества". Сообщалось также, что поздно вечером были нанесены удары по целям в районе горного массива Каламун, где были атакованы батареи ПВО и позиции "Хизбаллы".

17 марта. ЦАХАЛ сообщает о нанесении ударов по нескольким целям в Сирии. По данным арабских СМИ, целью атаки были склады ракетных вооружений "Хизбаллы". Сирийские ПВО применили против израильских самолетов ЗРК С-200. Одна из сирийских ракет была сбита системой ПРО "Хец". Никто из израильтян не пострадал.

22 февраля. Нанесен воздушный удар по объектам в районе Аль-Ктейфе.

13 января. Нанесен удар по военному аэродрому Меззе и еще нескольким целям в окрестностях Дамаска.

2016 год

7 декабря. Атакован объект в районе военного аэродрома в Дамаске. Согласно сообщениям арабских СМИ, для атаки израильские военные использовали ракеты "земля-земля".

6 декабря. Удар нанесен по объекту "Хизбаллы" в районе города Эз-Забадани.

30 ноября. Атакована колонна грузовиков в районе Дамаска. Удар был нанесен также по укреплению армии Асада в столице Сирии.

28 ноября ВВС ЦАХАЛа атаковали объект организации "Исламское государство" на сирийской территории. Удару подверглось заброшенное здание, ранее принадлежавшее ООН, которое террористы использовали для обстрела военнослужащих ЦАХАЛа.

27 ноября. Израильские военные открыли огонь по целям на сирийской территории после обстрела военнослужащих, патрулировавших границу в юго-восточной части Голанских высот и падения трех минометных снарядов на израильской территории. ВВС ЦАХАЛа уничтожили транспортное средство террористов, обстрелявших солдат, четверо боевиков группировки "Шухада аль-Ярмук" убиты.

9 ноября. ЦАХАЛ атаковал батарею сирийской артиллерии. Удар последовал в ответ на разрыв минометного снаряда на израильской территории.

14 сентября. Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по цели на территории Сирии. Действия израильских ВВС стали реакцией на минометные обстрелы израильской территории.

13 сентября. В ответ на минометный обстрел территории Израиля ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по артиллерийской батарее правительственной армии Сирии. ПВО Сирии выпустили две ракеты по израильским самолетам.

10 сентября. ВВС ЦАХАЛа атаковали артиллерийские позиции правительственной армии Сирии в ответ на обстрел территории Израиля.

8 сентября. ВВС ЦАХАЛа атаковали минометную позицию правительственной армии Сирии. Авиаудар стал реакцией на обстрел территории Израиля.

4 сентября. В ответ на минометный обстрел ЦАХАЛ нанес удар по территории Сирии. Целью атаки стала огневая точка артиллерии сирийской армии.

22 августа. В ответ на минометный обстрел ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по позициям сирийской армии в центральной части Голанских высот.

3 августа. Арабские источники сообщают, что в районе Маарба, к северу от Дамаска, самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по конвою "Хизбаллы", перевозившему оружие.

20 июля. Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что израильские военные самолеты нанесли удар по зданию сирийской полиции в Кунейтре, штабу партии "Баас" и другим целям. ЦАХАЛ не комментирует.

6 июля. Вертолет обстрелял Кунейтру. В публикациях некоторых сирийских СМИ было заявлено, что атака была осуществлена израильскими военными.

4 июля. Израильские военные атаковали позиции сирийской армии неподалеку от израильской границы после обстрела в районе пограничного забора. Информации о причиненном ущербе или жертвах нет. О факте нанесения удара ЦАХАЛ объявил официально.

19 июня. SOHR со ссылкой на сирийскую оппозицию сообщает, что ВВС ЦАХАЛа к западу от Дараа уничтожили установку ПВО, которую боевики "Исламского фронта" захватили у регулярной сирийской армии.

4 июня. Нанесен воздушный удар по базе ПВО в районе Шеншара, к югу от Хомса. СМИ приписали эту атаку израильским ВВС. Дамаск воздержался от комментариев.

11 мая. В районе международного аэропорта Дамаска в результате взрыва убит глава спецслужб "Хизбаллы" Мустафа Бадр ад-Дин. СМИ "Хизбаллы" первоначально обвинили Израиль в осуществлении этой атаки, но позже руководство "Хизбаллы" объявило, что гибель Бадр ад-Дина и его помощников стала следствием артиллерийского обстрела, осуществленного сирийской оппозицией. Военные эксперты выражали сомнение по поводу официальной версии, озвученной "Партией Аллаха".

18 февраля. SOHR сообщает, что израильские военные выпустили три ракеты по цели на шоссе Дамаск-Дараа.

9 февраля. "Аль-Джазира" сообщает, что ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков "Хизбаллы" на шоссе Дамаск-Хомс.

2015 год

26 декабря. Сирийские СМИ сообщают, что израильские ВВС атаковали семь целей в горах Каламун. Утверждается, что удары наносились по объектам боевиков "Хизбаллы".

20 декабря. В районе Джармана (к югу от Дамаска) в результате авиаудара разрушено здание, убиты не менее 9 человек – командиры и боевики "Хизбаллы". Среди убитых Самир Кунтар, руководивший действиями боевиков "Хизбаллы" на сирийской части Голанских высот, и полевой командир Фархан Шаалан.

4 декабря. Воздушный удар по колонне грузовых автомобилей, перевозивших ракеты в районе Аль-Катифы к северу от Дамаска.

29 ноября. Воздушный удар по позициям сирийской армии и "Хизбаллы" в приграничном районе Каламун.



23 ноября. Воздушный удар по смешанному гарнизону "Хизбаллы" и регулярной армии Сирии в районе деревни Рас аль-Маара.

11 ноября. Сирийские и ливанские СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли серию ударов по цели в районе дамасского аэропорта. Предположительно, были уничтожены иранские вооружения, предназначенные для "Хизбаллы".

30 октября. Сирийская оппозиция сообщила, что ВВС Израиля нанесли удары по территории Сирии. Удары наносились по позициям правительственных войск и ливанской террористической группировки "Хизбалла".

21 августа. ВВС ЦАХАЛа атаковали 14 объектов правительственной армии Сирии, расположенные на Голанских высотах. Это стало ответом на ракетный обстрел израильской территории.

20 августа. Сирийское государственное новостное агентство SANA поздно вечером в четверг, 20 августа, сообщило о нанесении военно-воздушными силами ЦАХАЛа ударов по территории Сирии. Согласно сообщению, атаке подверглись два административных здания в Кунейтре. Эта операция стала ответом на ракетный обстрел Израиля.

29 июля. Ливанские СМИ сообщили, что ВВС ЦАХАЛа уничтожили автомобиль с боевиками в районе Кунейтры. Пять боевиков были убиты.

27 апреля. По данным арабских СМИ, ВВС ЦАХАЛа уничтожили к северу от Дамаска склад ракет Scud, предназначенных для "Хизбаллы". На сирийской территории есть убитые и раненые.

26 апреля. Вечером на сирийской территории около израильской границы ударом с воздуха уничтожена группа террористов, закладывавших мину.

25 апреля. По данным арабских СМИ, израильские самолеты бомбили склады с ракетами сирийской армии и ливанской группировки "Хизбалла". Сообщается о гибели одного человека.

2 апреля. Агентство DPA передало, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по позициям сирийской армии под Хомсом.

28 января. Израильские ВВС атаковали артиллерийские позиции сирийской правительственной армии в ответ на недавний ракетный обстрел израильской территории.

18 января. Две ракеты выпущены с воздуха в направлении цели, находившейся в районе Кунейтры. В результате атаки были убиты высокопоставленные командиры "Хизбаллы" и иранские офицеры.

2014 год

7 декабря. Самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар конвою "Хизбаллы", перевозившему из Сирии в Ливан партию ракет российского производства, предназначавшуюся для "Хизбаллы". По данным арабских СМИ, жертвами атаки стали двое боевиков "Хизбаллы". Эта информация противоречит заявлению официального Дамаска, согласно которому в результате атаки не было погибших.

24 февраля. Взрыв в районе сирийско-ливанской границы. Целью атаки стал конвой "Хизбаллы", перевозивший из Сирии в Ливан партию ракет класса "земля-земля", способных нести более мощные боеголовки, чем практически все ракеты, имевшиеся в распоряжении шиитской террористической группировки. В результате авианалета были убиты четверо активистов "Хизбаллы".

27 января. Мощный взрыв в районе Латакии. СМИ утверждали, что был взорван склад с ракетами ЗРК С-300 российского производства.

2013 год

31 октября. Под Латакией был взорван склад с оружием, на котором, предположительно, хранились ракеты комплекса SA-3 (по классификации NATO) – он же ракетный комплекс С-125 "Нева" или, в экспортном варианте, "Печора", предназначенный для "Хизбаллы".

21 октября. По данным кувейтского издания "Аль-Джарида", военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в районе сирийско-ливанской границы разбомбили несколько грузовиков, которые везли некие военные грузы для "Хизбаллы". Информация не получила подтверждения из других источников.

5 июля. К востоку от Латакии, в Сирии, ударом с воздуха был уничтожен склад ракетных вооружений (по данным СМИ, там хранились противокорабельные ракеты "Яхонт" российского производства).

5 мая. Нанесена серия ударов с воздуха по военным объектам к северо-западу от Дамаска, в районе Джемайя (по оценкам СМИ, были атакованы более 40 объектов, в том числе штаб 4-й дивизии армии Сирии, подземные бункеры с ракетами Scud, базы 104-й и 105-й бригад и т.д.). Сообщалось также о воздушных ударах по целям в Сирии в ночь на 4 мая.

30 января. В результате авиаудара по целям в Сирии была уничтожена автоколонна, в которой находились ракеты SA-17 ("Бук-М1-2"), предназначенные для "Хизбаллы", тогда же был нанесен значительный ущерб центру SSRC, где разрабатывалось химическое и биологическое оружие.