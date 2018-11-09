ХАМАС начал выплаты катарских денег "госслужащим" в Газе

В пятницу, 9 ноября, министерство финансов Газы, контролируемое ХАМАСом, начало выплаты зарплат по задолженностям "государственным" служащим. Зарплаты выдаются наличными деньгами из средств, полученных от катарских спонсоров, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр".

В настоящее время минфином Газы гасятся задолженности с июля 2018 года. При этом отмечается, что "госслужащим" выплачивается около половины полагающейся суммы. Остальную задолженность планируется погасить в течение ближайших шести месяцев.

Очевидно, что в число "госслужащих" в Газе попадают не только сотрудники гражданских ведомств, но и работники силовых структур, а также боевики военизированных формирований ХАМАСа.

Помимо "госслужащих", катарские деньги получат семьи убитых и раненых во время "маршей возвращения" на границе Газы, которым будут выплачены обещанные компенсации.

Примечательно, что в руководстве ХАМАСа и других "фракций" заявляют, что именно "марши возвращения" и противостояние на границе позволили добиться получения этих денег.

Накануне стало известно, что 8 ноября посол Катара Мухаммад аль-Эмади привез в сектор Газы 15 миллионов долларов наличными для выплаты зарплат служащим в правительстве ХАМАСа. Одним из первых об этом сообщил корреспондент телеканала "Кан-11" Галь Бергер. Деньги находились в трех чемоданах, лежавших на заднем сиденье автомобиля дипломата.

В ближайшие месяцы ожидаются дополнительные "поставки наличных" катарскими дипломатами в Газу.

Очевидно, что доставка денег в Газу таким образом была согласована с властями Израиля. Разрешение было получено на фоне гарантий ХАМАСа об установлении контроля над участниками акций протеста на границе и прекращении провокаций.

8 ноября на границе Газы, к востоку от Дир аль-Балаха, солдаты ЦАХАЛа были вынуждены вновь открыть огонь по провокаторам. Минздрав Газы сообщал об одном убитом и нескольких раненых (впервые за последнюю неделю). ХАМАС и другие группировки воздержались от акций мести израильтянам.

Депутат Кнессета от оппозиционного блока "Сионистский лагерь", арабист Ксения Светлова на своей странице в Facebook опубликовала комментарий под заголовком "ХАМАС требует – Израиль выполняет". "Неделю назад исламисты в Газе выставили ультиматум: хотим, чтобы катарские миллионы доставляли в Газу наличкой, каждый месяц. И вот, после недолгих размышлений Израиль дал добро, и катарские денюжки поехали в сектор через КПП "Эрез", аккуратно сложенные в чемоданы и погруженные в личный автомобиль посла Катара в Палестинской автономии. Прямо таки научная фантастика по-ближневосточному. Сегодня египетские посредники сообщили, что речь идет о двухстороннем договоре Израиля с ХАМАСом, без участия Египта, который выступал против этой схемы и, в частности, против участия Катара. В Египте обвиняют Доху в поддержке "Братьев-мусульман", ХАМАСа и Ирана, и до недавних пор наше правительство разделяло эту позицию. А теперь – грузите апельсины/чемоданы бочками, дорогие друзья. Что из этого понимают обычные палестинцы? Что ХАМАС молодцы и все делают правильно, так как тот, кто спалил израильский юг и провел десятки ракетных обстрелов лишь за последние месяцы – получает катарский нал и тысячу поцелуев. А тот, кто воюет вместе с ЦАХАЛем против террористов ХАМАСа и предотвращает теракты на Западном Берегу и в Израиле? Правильно, он получает в основном по голове".





