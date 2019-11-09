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NEWSru.co.il :: Ближний Восток9 ноября 2019 г., 10:39

Иранские СМИ: израильский БПЛА был сбит ПВО "Мерсад"

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На юге Ирана силами ПВО сбит БПЛА

В субботу, 9 ноября, иранское агентство Tasnim сообщило, что неопознанный БПЛА, накануне сбитый на юге страны, в районе города Бендер-Махшехр (провинция Хузестан), был сбит комплексом противовоздушной обороны среднего радиуса действия "Мерсад", обеспечивающим безопасность порта имама Хомейни".

Амир Сабахифард, командующий силами противовоздушной обороны, подтвердил сообщение о том, что "маленький беспилотник, летевший очень низко, был сбит прежде, чем смог достичь стратегически важных объектов", расположенных в этом районе. Также Tasnim напоминает, что все эти объекты, а также порт имама Хомейни защищены комплексами "Мерсад".

Накануне вечером бывший иранский дипломат Амир Мусауи заявил в эфире телеканала "Аль-Майядин", что, по имеющимся у него данным, беспилотный летательный аппарат являлся израильским БПЛА, запущенным с территории Бахрейна. Экс-дипломат заметил, что "беспилотник собирал информацию для израильской службы внешней разведки "Мосад".

Мусауи заметил, что согласно имеющейся у него информации, аппарат должен был изучить район, над которым он летел, и выяснить, сколько времени займет реакция Ирана на его появление. "Однако он был практически сразу сбит силами противовоздушной обороны и не успел проникнуть далеко на иранскую территорию", - подчеркнул Мусауи. Напомним, в пятницу, 8 ноября, власти Ирана сообщили, что на юге страны, в районе города Бендер-Махшехр (провинция Хузестан), был сбит беспилотный летательный аппарат.

Губернатор провинции Хузестан Голямреза Шариати заявил агентству IRNA, что силами ПВО сбит иностранный беспилотник, но не назвал страну, которой мог принадлежать этот БПЛА.

Информация уточняется.

Инцидент произошел вскоре после того, как морская коалиция, возглавляемая командованием Пятого флота ВМС США, начала патрулирование Персидского залива и Ормузского пролива совместно с кораблями военного флота Саудовской Аравии. В патрулировании также участвуют Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Великобритания, Австралия и Албания.

Напомним, что 20 июня 2019 года иранскими ПВО на юге страны, над районом Кух-Мубарак, был сбит американский БПЛА BAMS-D (прототип RQ-4A).

В декабре 2011 года около границы с Афганистаном иранцами был перехвачен американский беспилотник-невидимка RQ-170. Командование КСИР утверждало, что созданы иранские копии этого БПЛА, специалисты к такого рода заявлениям относятся скептически.

Кроме того, в разные годы иранские ПВО сбивали следующие БПЛА: американский MQ-1 Predator, американский RQ-7A Shadow 200, британский Phoenix, американские мини-БПЛА ScanEagle, Desert Hawk I/III и RQ-11A Raven. Утверждалось также, что в 2014 году иранцами был сбит израильский БПЛА Hermes 200, залетевший на иранскую территорию из Азербайджана.



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На юге Ирана силами ПВО сбит БПЛА


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