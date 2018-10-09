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Ближний Восток

NzivNet: вывод боевиков "Хизбаллы" из Сирии привел к разрыву с генералом Сулеймани

время публикации: 11:09 | последнее обновление: 11:28 блог версия для печати фото
Генерал Касем Сулеймани
Хасан Насралла
Башар Асад и Владимир Путин

Израильский сайт NzivNet сообщает о конфликте между главарем ливанской террористической группировки "Хизбалла" Хасаном Насраллой и командующим подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майором Хасаном Сулеймани.

Сайт цитирует отчет, подготовленный израильским разведывательным сообществом. Согласно документу, ливанская группировка вывела из Сирии половину своих боевиков – около 4.000 человек. Остальные получили приказ сконцентрироваться в районе, расположенном у ливанской границы.

Причиной этого, согласно публикации, стало стремление президента России Владимира Путина ликвидировать проиранские ополчения, действующие на сирийской территории. "Хизбалле" пришлось вернуться на позиции, расположенные на границе с Израилем в Южном Ливане.

Передислокация возмутила КСИР, но соответствует решению, принятому верховным командованием группировки 27 августа: готовиться к военной конфронтации с Израилем. Об этом генеральный секретарь группировки Хасан Насралла говорит и своим ближайшим советникам. Ареной конфронтации должна стать Западная Галилея.

Однако решение руководства группировки вызвало недовольство генерала Сулеймани, который был куратором "Хизбаллы" в Корпусе стражей Исламской революции. В результате ливанские боевики начали налаживать связи с иранским руководством в обход командующего подразделения "Аль-Кудс".

Вывод боевиков из Сирии не был согласован с Сулеймани. Насралла проигнорировал прямой приказ генерала прекратить передислокацию. Он также запретил своим подчиненным подчиняться иранским указаниям.

Иранские и сирийские власти попытались выступить посредниками в урегулировании конфликта, происшедшего накануне запланированного наступления на провинцию Идлиб. "Хизбалла" обещала предоставить войска для наступления, однако это обещание выполнено не было.

Руководство группировки было недовольно отправкой в Сирию шиитских ополченцев из других государств – в связи плохой подготовкой этих боевиков. Оно также отмечало, что Сулеймани считает арабов людьми второго сорта.

NzivNet отмечает, что о конфликте известно и американской администрации, расценившей его как свидетельство ослабления шиитской оси. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсуждал его с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

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