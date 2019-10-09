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NEWSru.co.il :: Ближний Восток9 октября 2019 г., 16:49

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии

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Турецкая авиация бомбит цели на севере Сирии
 
   
 
 
Турецкая авиация бомбит цели на севере Сирии

В среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии, сообщают турецкие СМИ, в частности, агентство "Анадолу".

"Операция "Источник мира" ВС Турции совместно со Свободной сирийской армией против Рабочей партии Курдистана и группировки "Исламское государство" на севере Сирии началась. Наши цели – уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие", - написал Эрдоган в своем "твиттере".

Турецкие ВВС уже нанесли авиаудары по городу Рас-эль-Айн на севере страны.



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