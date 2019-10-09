В среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии, сообщают турецкие СМИ, в частности, агентство "Анадолу".

"Операция "Источник мира" ВС Турции совместно со Свободной сирийской армией против Рабочей партии Курдистана и группировки "Исламское государство" на севере Сирии началась. Наши цели – уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие", - написал Эрдоган в своем "твиттере".

Турецкие ВВС уже нанесли авиаудары по городу Рас-эль-Айн на севере страны.





