Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя отправился в Египет

Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя в субботу, 9 сентября, прибыл с визитом в Каир. Предполагается, что он проведет ряд встреч с официальными лицами.

Два месяца назад египетская делегация посетила сектор Газы. Целью визита была реализация договоренностей об обеспечении безопасности на границе с Египтом, а также переговоры о расширении деятельности КПП Рафах и доставке в сектор топлива.

В последнее время произошло значительное сближение ХАМАСа, контролирующего сектор Газы, с Египтом. С начала июня делегации палестинских исламистов дважды посещали Каир, чтобы обсудить как общеполитические, так и конкретные вопросы – такие, как безопасность границы.

Из Египта Ханийя планирует отправиться в Турцию и Катар. Это – первая зарубежная поездка Ханийи в качестве главы политбюро ХАМАСа.