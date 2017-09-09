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Ближний Восток

Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя отправился в Египет

время публикации: 16:35 | последнее обновление: 16:39 блог версия для печати фото
Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя отправился в Египет

Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя в субботу, 9 сентября, прибыл с визитом в Каир. Предполагается, что он проведет ряд встреч с официальными лицами.

Два месяца назад египетская делегация посетила сектор Газы. Целью визита была реализация договоренностей об обеспечении безопасности на границе с Египтом, а также переговоры о расширении деятельности КПП Рафах и доставке в сектор топлива.

В последнее время произошло значительное сближение ХАМАСа, контролирующего сектор Газы, с Египтом. С начала июня делегации палестинских исламистов дважды посещали Каир, чтобы обсудить как общеполитические, так и конкретные вопросы – такие, как безопасность границы.

Из Египта Ханийя планирует отправиться в Турцию и Катар. Это – первая зарубежная поездка Ханийи в качестве главы политбюро ХАМАСа.

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