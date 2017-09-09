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Ближний Восток

Ливанский МИД намерен пожаловаться на Израиль в Совбез ООН

время публикации: 14:36 | последнее обновление: 14:49 блог версия для печати фото
Ливанский МИД намерен пожаловаться на Израиль в Совбез ООН

Министерство иностранных дел Ливана заявило, что намеревается безотлагательно подать жалобу на Израиль в Совет Безопасности ООН, сообщает АР. Повод для жалобы – "вторжение израильских самолетов в воздушное пространство Ливана".

Напомним, 7 сентября командование сирийской армии сообщило, что из воздушного пространства Ливана израильские самолеты выпустили несколько ракет по предприятию, расположенному около Масьяфа. В результате воздушной атаки были убиты двое военнослужащих, причинен значительный ущерб.

Судя по имеющейся информации, целью атаки было предприятие Сирийского научно-исследовательского центра (Syrian Scientific Studies and Research Center, SSRC), на котором, при содействии иранских специалистов, разрабатывалось не только химическое, но и биологическое оружие. Это было первое сообщение об ударе ЦАХАЛа по цели в Сирии с начала июля 2017 года, после вступления в силу соглашения о прекращении огня в сирийских зонах деэскалации.

Накануне руководство Сирии направило письма на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя Совета безопасности ООН, в которых призвало осудить действия Израиля и положить конец "вопиющей израильской агрессии" в связи с атакой на предприятие в провинции Хама, в результате которой погибли двое военнослужащих и был причинен значительный ущерб. Однако до сих пор никакой публичной реакции ООН на это обращение не последовало.

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