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Ближний Восток

"Аль-Манар": "Хизбалла" обнаружила израильское "шпионское устройство"

время публикации: 17:14 | последнее обновление: 17:33 блог версия для печати фото
"Аль-Манар": "Хизбалла" обнаружила израильское "шпионское устройство"

Телеканал "Аль-Манар" сообщил, что около деревни Шуба, в южном Ливане, боевики "Хизбаллы" обнаружили "израильское шпионское устройство", оснащенное камерой с инфракрасным излучением, спрятанное в скале.

При этом "Аль-Манар" особо подчеркнул, что обнаружение устройства неслучайно совпало с крупнейшими за последние годы учениями Армии обороны Израиля, проводимыми на севере страны.

Отметим, что в ходе этих учений, которые продлятся до 14 сентября, отрабатывается сценарий, согласно которому боевики "Хизбаллы" захватывают один из населенных пунктов на границе с Ливаном и локальное столкновение перерастает в полномасштабные военные действия.

В начале марта "Аль-Манар" также сообщал о найденном израильском "шпионском устройстве", обеспечивавшим круглосуточное наблюдение за участком границы.



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