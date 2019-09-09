"Хизбалла" заявила, что в южном Ливане сбит и захвачен израильский БПЛА

Утром в понедельник, 9 сентября, "Хизбалла" заявила, что около деревни Рамиа, на юге Ливана, недалеко от границы с Израилем, боевиками этой организации был сбит и захвачен израильский беспилотный летательный аппарат.

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передает, что израильский БПЛА был сбит на окраине Рамии. Тип летательного аппарата при этом не указывается.

Рамия находится менее чем в 1 км от границы с Израилем.

Судя по иллюстрациям, которые публикуются в СМИ "Хизбаллы", речь может идти о разведывательном мини-БПЛА Skylark. Впрочем, реальных фотографий сбитого беспилотника "Хизбаллой" опубликовано не было.

ЦАХАЛ по этому поводу комментариев пока не дает.

Информация уточняется.