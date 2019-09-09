Компания ImageSat опубликовала снимки последствий аваиаудара по иранской базе в Сирии

Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала спутниковые фотографии, запечатлевшие результаты авиаудара, нанесенного в ночь на 9 сентября по целям, расположенным в районе сирийского города Абу-Камаль, недалеко от границы с Ираком.

Отчет ISI утверждает, что удар был нанесен по объекту, о существовании которого 3 сентября сообщил телеканал Fox News. Согласно Fox, это строящаяся иранская военная база, на которой могли разместиться тысячи военнослужащих. Расстояние от нее до иракской границы составляет всего пять километров.

Основной удар пришелся на два комплекса хранилищ - восемь расположенных здесь складов были уничтожены полностью. При этом отмечается, что строительство некоторых из них уже было завершено, другие еще возводились.

"Если это действительно иранская база, можно предположить, что удар - часть кампании, призванной помешать созданию наземного коридора, связывающий Иран с союзниками в Сирии и ливанской "Хизбаллой". Склады, скорее всего, были предназначены для боеприпасов и другого военного оборудования, которым могли бы воспользоваться развернутые здесь части", - считают аналитики.

Вблизи базы, непосредственно на границе с Ираком, находится еще один объект. Эксперты ISI пришли к выводу, что это строящийся пограничный переход, призванный сменить закрытый ранее КПП "Абу Камаль аль-Каам", расположенный по соседству. Новый переход будет находиться под контролем Ирана.

Напомним, что в репортаже, показанном Fox News 3 сентября, были показаны спутниковые фотографии, полученные от гражданской спутниковой компании и подтверждающие информацию о строительстве нового военного объекта. Телеканал утверждал, что проект был одобрен правительством Ирана и осуществляется силами "подразделения аль-Кудс".

В нем цитировались аналитики ISI, которые, ознакомившись с фотографиями, предположили, что в пяти недавно построенных зданиях, окруженных земляными валами, могут храниться высокоточные ракеты. На снимках можно было увидеть на северо-западе объекта 10 дополнительных складов, обладающих меньшей внешней защитой.

По прогнозам специалистов ISI, строительство базы могло быть завершено в ближайшие месяцы. Канал Fox News также цитировал военных экспертов, которые говорят, что это первый случай, когда Иран строит "с нуля" подобную базу в Сирии.

Утром 9 сентября базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила, что в результате авиаудара по целям в районе Аль-Букамаля (Абу Камаля) были убиты не менее 18 человек.

Отмечалось также, что атака была осуществлена неопознанными самолетами, удары были нанесены по районам, контролируемым иранскими и проиранскими силами. В результате авиаудара нанесен ущерб военной технике.

Организация напомнила, что в июне прошлого года в результате авиаударов по целям в районе Аль-Букамаль были убиты десятки иранских военнослужащих и ополченцев проиранских сил. Причем SOHR однозначно заявляет, что тогда удары были нанесены израильской авиацией (на этот раз таких утверждений пока не звучит).





