Парламент Египта готовит запрет паранджи, "изобретения евреев"

Депутат египетского парламента доктор Амна Носайр сообщила, что парламентарии готовят проект закона, запрещающего египтянкам носить паранджу, полностью скрывающую лицо и оставляющую только прорезь для глаз.

Носайр, религиозная египтянка, укрывающая волосы хиджабом, является последовательной противницей этого головного убора. Она утверждает, что паранджа чужда исламской традиции, поскольку была придумана евреями.

"Согласно Ветхому завету, еврейские религиозные власти запрещали женщинам покидать дом, не закрыв перед этим лицо", - утверждает она, несмотря на то, что в Писании ничего подобного нет.

Отметим, что впервые публикации о подготовке подобного закона появились в марте 2016 года – также со ссылкой на Носайр. Только в прошлом она ссылалась не на Ветхий завет, а на Талмуд. По ее словам, первыми полностью скрывать лицо начали еврейки, жившие в непосредственной близости к арабам.





