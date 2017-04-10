Вооруженное столкновение на севере Синая: убиты семеро боевиков

Семеро вооруженных боевиков были убиты и два военнослужащих армии Египта получили ранения в результате вооруженного столкновения, происшедшего в понедельник после полудня на севере Синайского полуострова.

Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на телеканал Sky News, вещающий на арабском языке.

Согласно имеющейся информации, столкновение произошло в районе населенного пункта аль-Ариш – спустя сутки после двух кровавых терактов в Танте и Александрии, направленных против коптов. В результате этих нападений 46 человек погибли и более 100 человек получили ранения.

Ответственность за теракты взяло на себя "Исламское государство", которое угрожает новыми атаками, направленными против христиан и государственных структур Египта.

В стране был объявлен трехдневный траур, на три месяца введен режим ЧП и создается совет по борьбе с террором.