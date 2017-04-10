10 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Мечети Танты стали центрами сбора крови для христиан

время публикации: 11:11 | последнее обновление: 11:11 блог версия для печати фото
Танта, Египет

После теракта в церкви Святого Георгия в Танте медики обратились к населению с призывом сдавать кровь. Этот призыв был поддержан и мусульманским религиозным истеблишментом.

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", донорские пункты были развернуты прямо в мечетях. Сдавать кровь призывали установленные на минаретах громкоговорители – те самые, что обычно созывают верующих на молитву.

По словам местных жителей, призыв не был обращен только к мусульманам, но они составили львиную долю доноров. Канал публикует фотографии очередей у мечетей. Согласно публикации, за несколько часов были собраны сотни порций крови.

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