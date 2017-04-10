В Египте на три месяца введен режим ЧП и создается совет по борьбе с террором

По состоянию на утро понедельника, 10 апреля, власти Египта подтверждают гибель 46 человек в результате двух терактов – в Танте и Александрии, направленных против коптов. Более 100 человек получили ранения.

В стране был объявлен трехдневный траур.

Ответственность за теракты взяло на себя "Исламское государство", которое угрожает новыми атаками, направленными против христиан и государственных структур Египта.

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси вечером 9 апреля объявил о введении в стране чрезвычайного положения, которое будет действовать в течение трех месяцев. Кроме того, президент сообщил о решении создать высший совет по борьбе с терроризмом и экстремизмом, задачей которого будет управление действиями силовых структур, направленными на обеспечение безопасности страны в сложившихся условиях. В скором времени египетский парламент должен утвердить это решение.

Как сообщалось ранее, утром 9 апреля прогремел взрыв рядом с коптской церковью, расположенной в городе Танта, к северу от Каира. Теракт был совершен в вербное воскресенье, когда на территории церкви находились сотни верующих. Позже террорист-смертник взорвался в соборе Святого Марка в Александрии.

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования коптскому патриарху папе Тавадросу II. С осуждением теракта выступили представители исламского и христианского духовенства Египта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, лидер оппозиции Ицхак Герцог и другие израильские политики выразили соболезнования семьям погибших в результате терактов и призвали власти Египта к совместной борьбе с террором.

28 апреля должен начаться визит в Египет главы римско-католической церкви Папы Франциска. Он планировал встретиться с президентом Абд аль-Фаттахом ас-Сиси и главой коптской церкви Тавадросом. Католический архиепископ Луксора Эмманиул заявил несколько дней назад, что апостольский визит должен продемонстрировать: египетским христианам ничего не угрожает. Он также отметил, что Папа посетит университет аль-Азхар, самое влиятельное суннитское учебное заведение.

После терактов в Танте и Александрии Папа Римский Франциск осудил действия террористов, выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Об отмене или переносе визита не сообщалось.

Копты составляют около 10% от населения Египта. В 2012 году, после прихода к власти исламистов, по стране прокатилась волна антихристианских погромов. Руководство страны тогда не предпринимало мер по борьбе с вандалами. При президенте ас-Сиси ситуация значительно улучшилась. Однако исламисты неоднократно совершали теракты против коптов, в декабре 2016-го жертвами такого теракта стали 25 человек.





