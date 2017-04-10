"Аль-Арабия": египетские террористы – бухгалтер и рабочий, воевавшие в Сирии

Телеканал "Аль-Арабия" называет имена исполнителей терактов в египетских церквях, жертвами которых стали десятки коптов. Оба террориста – египтяне, прошедшие курс подготовки на территории Сирии.

Взрыв в церкви Святого Георгия в Танте совершил Абу аль-Бура аль-Масри. Он родился в 1974 году в городе Абу Табель в дельте Нила. У него было среднее профессиональное образование. Террорист был женат, у него осталось трое детей.

Теракт в александрийском соборе Святого Марка совершил Абу Исхак аль-Масри, родившийся в 1990 году. Обладатель первой степени по экономике, прежде чем примкнуть к джихадистам, работал бухгалтером в Кувейте.

Двойной теракт на вербное воскресенье унес жизнь 44 человек, более сотни верующих и полицейских получили ранения. В Египте объявлен трехдневный траур и введено военное положение сроком на три месяца.





