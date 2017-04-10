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Ближний Восток

"Аль-Арабия": египетские террористы – бухгалтер и рабочий, воевавшие в Сирии

время публикации: 10:20 | последнее обновление: 10:29 блог версия для печати фото
В коптской церкви в Египте

Телеканал "Аль-Арабия" называет имена исполнителей терактов в египетских церквях, жертвами которых стали десятки коптов. Оба террориста – египтяне, прошедшие курс подготовки на территории Сирии.

Взрыв в церкви Святого Георгия в Танте совершил Абу аль-Бура аль-Масри. Он родился в 1974 году в городе Абу Табель в дельте Нила. У него было среднее профессиональное образование. Террорист был женат, у него осталось трое детей.

Теракт в александрийском соборе Святого Марка совершил Абу Исхак аль-Масри, родившийся в 1990 году. Обладатель первой степени по экономике, прежде чем примкнуть к джихадистам, работал бухгалтером в Кувейте.

Двойной теракт на вербное воскресенье унес жизнь 44 человек, более сотни верующих и полицейских получили ранения. В Египте объявлен трехдневный траур и введено военное положение сроком на три месяца.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 апреля 2017 г.
"Исламское государство" взяло ответственность за теракты против христиан в Египте
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 апреля 2017 г.
Теракты против христиан в Египте, десятки погибших







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