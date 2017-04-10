Правительство и парламент Египта поддержали введение чрезвычайного положения

Правительство и парламент Египта проголосовали в поддержку решения президента Абд аль-Фаттаха ас-Сиси ввести чрезвычайное положение сроком на три месяца на всей территории страны.

Это решение было принято после терактов, произошедших 9 апреля в Александрии и Танты. Взрывы в местных церквях на вербное воскресенье унесли жизнь 44 человек, десятки верующих и полицейских получили ранения.

Как сообщил телеканалу "Аль-Арабия" эксперт по вопросам безопасности, отставной генерал египетской армии Мухаммад Мустафа, в соответствии с законодательством, во время режима чрезвычайного положения президент получает право ограничивать свободу собраний и свободу печати.

Вводится предварительная цензура СМИ. Публикация угрожающих стабильности материалов карается прекращением выпуска новостных изданий и конфискацией их оборудования.

Глава государства также не нуждается в парламентском одобрении назначений тех или иных должностных лиц. Он получает возможность ограничивать часы работы учреждений, в том числе – магазинов.

Через три месяца президент может обратиться к парламенту с просьбой о продлении срока чрезвычайного положения. Напомним, что на Синайском полуострове оно действует уже несколько лет. Однако это не приблизило победу над "Исламским государством".