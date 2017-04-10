Экс-посол США в Дамаске: "Асад, без сомнений, еще раз применит химическое оружие"

Роберт Форд, последний из послов США в Сирии, дал интервью программе This Morning телеканала CBS, в ходе которого предупредил: президент Сирии Бащар Асад попытается вновь применить химическое оружие – невзирая на воздушный удар, нанесенный по базе в Хомсе американскими ВВС.

"Думаю, удары, нанесенные на прошлой неделе, были очень правильным решением. Пришло время попытаться удержать Асада от использования химического оружия. Но это был лишь первый шаг. Асад почти наверняка вновь прибегнет к этому методу, а убедить россиян воздействовать на него будет нелегко", – приводит слова Форда издание The Hill.

По мнению этого политика, который занимал пост посла в Дамаске с 2011-го по 2014 год, у США нет возможности свалить режим Асада, пока его поддерживают Иран и Россия, но есть шанс организовать переговоры между сторонами конфликта с целью формирования нового правительства и создать рычаги давления, в том числе с помощью военной силы.

По мнению Форда, США не должны напрямую участвовать в сирийской войне, а лишь помогать сирийским оппозиционерам, которые готовы к переговорам. Главный приоритет Вашингтона в настоящее время – не допустить очередного применения химического оружия, и это относится также к странам Азии и Африки.

Форд, который подал в отставку с поста сирийского посла из-за разногласий с президентом Обамой, считает соглашение от 2013 года, подписанное по инициативе России, ошибкой: россияне, выступившие гарантами наряду с американцами, не выполнили своих обязательств. Именно этот факт стал причиной его конфликта с предыдущей администрацией Белого дома.