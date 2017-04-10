ХАМАС обещал казнить 26 человек

Генеральный прокурор действующей в секторе Газы администрации ХАМАСа Исмаил Джабар сообщил, что в следующем году будет приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный в отношении 26 жителей сектора.

Согласно заявлению, в этом числе – не только палестинцы, признанные виновными в коллаборационизме, но и уголовные преступники. Неясно, будут ли они казнены в ближайшие 12 месяцев или в 2018 году.

Джабар заявил, что казнь трех человек, приговоренных к казни за шпионаж в пользу Израиля, была проведена в полном соответствии с юридической процедурой. Он сообщил, что администрация сектора даже обратилась за санкцией к ПНА, но не получила ответа.

В соответствии с палестинским законодательством, приведение в исполнение смертного приговора, вынесенного уголовным судом, требует санкции председателя ПНА. Приговор военного трибунала позволяет обойтись без нее.

Администрация ХАМАСа не считает Махмуда Аббаса легитимным главой ПНА, поскольку его полномочия истекли несколько лет назад. Попытки договориться о новых выборах в секторе Газы и на Западном Берегу успехом не увенчались.