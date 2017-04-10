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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 10 апреля

время публикации: 07:01 | последнее обновление: 07:34 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 10 апреля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Понедельник, 10 апреля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны трое палестинских арабов, которые разыскивались за террористическую деятельность. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе одной из операций была закрыта и опечатана большая мастерская, в которой производилось оружие, оборудование конфисковано. В Хевроне военными был обнаружен памятник террористке, установленный без разрешения властей.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 апреля 2017 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 9 апреля







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Понедельник, 10 апреля 2017 г.
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