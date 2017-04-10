Роухани призвал провести выборы в Сирии

Президент Ирана Хасан Роухани провел 10 апреля пресс-конференцию, в ходе которой вновь подверг резкой критике американскую ракетную атаку на сирийскую авиабазу аш-Шайрат. Он призвал создать международный комитет по расследованию химической атаки в провинции Хомс.

По его словам, российские представители сообщили иранцам, что Россия была в шаге от военной конфронтации с США. "Американская атака отбросила далеко назад процесс политического урегулирования – единственный способ положить конец шестилетнему конфликту", - заявил президент.

"А если выяснится, что химическое оружие применили террористы? Если они поймут, что американцы будут приходить им на помощь каждый раз, что они это делают – что будет с нашим регионом?" - добавил он, подчеркнув, что джихадисты выиграли больше всего от последних событий в Сирии.

При этом, как сообщает азербайджанское агентство "Тренд", Роухани призвал и к проведению политических реформ в самой Сирии. По его мнению, частью этих реформ должно стать и проведение выборов.

Отметим, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя ситуацию в Сирии, заявил, что победа над "Исламским государством" важнее, чем стабилизация ситуации в Сирии. Однако, по его словам, после разгрома террористов нужно убедить стороны сесть за стол переговоров.