10 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

К югу от Эр-Рияда возникнет гигантский "город развлечений"

время публикации: 09:12 | последнее обновление: 09:16 блог версия для печати

Власти Саудовской Аравии сообщили о планах построить к югу от Эр-Рияда "город развлечений", площадь которого составит 334 квадратных километра. Строительство начнется в 2018 году и должно быть завершено четырьмя годами позже.

На его территории предусмотрены спортивные арены, тематические парки, сафари и другие объекты инфраструктуры развлечений. Главным инвестором станет Фонд общественных инвестиций Саудовской Аравии, однако будет привлечен и иностранный капитал.

"С помощью Аллаха этот город станет важным культурным центром. Будущие поколения будут проводить здесь свое свободное время, общаться, знакомиться с достижениями культуры", - заявил инициатор проекта, заместитель наследного принца Мухаммад бин Салман.

"Город развлечений" – часть плана масштабных экономических реформ, получивших название "Видение 2030". Он предусматривает сокращение зависимости от экспорта энергоносителей и диверсификацию экономики.

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