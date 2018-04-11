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Ближний Восток

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman направляется в сторону Сирии

время публикации: 10 апреля 2018 г., 23:46 | последнее обновление: 00:04 блог версия для печати фото
Авианосец Harry Truman
Ракетный крейсер Normandy
Ракетный эсминец Arleigh Burke

Во вторник, 10 апреля, стало известно, что американский авианосец Harry Truman в сопровождении ракетного крейсера Normandy, ракетных эсминцев Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman и Farragut выдвигается из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. Как сообщает сайт Stars & Stripes со ссылкой на командование ВМС США, позже к этой группе, следующей в восточное Средиземноморье к берегам Сирии, присоединятся эсминцы Jason Dunham и The Sullivans.

Ожидается, что на определенном этапе к этой группе присоединится и германский фрегат Hessen.

Ранее сообщалось, что после совещания по поводу химической атаки в сирийской Думе, которое 9 апреля провел в Белом доме президент США Дональд Трамп с военачальниками и кабинетом безопасности, корабли американского военного флота направились в восточное Средиземноморье. The Wall Street Journal писал о присутствии в восточном Средиземноморье американского ракетного эсминца Donald Cook, несущего до 60 ракет Tomahawk. Он находится примерно в 100 км западнее сирийского порта Тартус, где расположена российская военная база, и вскоре к нему может приблизиться эсминец Porter.

По сведениям турецких СМИ, российские военные самолеты летали над эсминцем Donald Cook на низкой высоте, пишет сайт magapill.com.

Сообщалось также, что в сторону Сирии направляются эсминец Laboon и подводная лодка Georgia американских ВМС. Субмарина Georgia может нести до 154 ракет Tomahawk.

По сведениям uawire.org, к операции в Сирии могут также подключить десантный вертолетоносец Iwo Jima, который в настоящее время находится в Красном море. Этот ресурс упоминает о том, что в Средиземном море, помимо прочих, находятся эсминец Carney и подлодка John Warner ВМС США.

Кроме того, стало известно, что британские ВВС направили в восточное Средиземноморье самолет KC2 для дозаправки истребителей.

Известно, что Дональд Трамп обсуждал сложившуюся ситуацию и возможные сценарии действий с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После этого президент США заявил, что рассматриваются различные сценарии действий.

Судя по всему, готовится крупная военная операция западной коалиции против режима Башара Асада, к которой могут подключиться Израиль и арабские союзники США – в частности, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

По оценке западных аналитиков, коалиция во главе с Соединенными Штатами может нанести первые удары по целям в Сирии в течение ближайших суток. Но, судя по информации, поступившей вечером 10 апреля, готовится крупномасштабная длительная операция.

Израильский сайт NzivNet писал, что сирийские ВВС перебазируют лучшие из своих истребителей на российскую авиабазу около Латакии ("Хмеймим"). По оценке Дамаска, США, Великобритания и Франция готовы уничтожить сирийские ВВС после химической атаки в Думе.

Сообщалось, что демонтируются позиции сирийской 4-й бронетанковой дивизии около Дамаска. Приведены в состояние максимальной готовности службы обеспечения безопасности президентского дворца в Дамаске и всех сирийских аэропортов и аэродромов.

На этом фоне распространились слухи об экстренной эвакуации в Тегеран Башара Асада и его семьи. Однако эти слухи не получили официального подтверждения.

Арабская редакция немецкого телеканала DW приводила слова эксперта о том, что Дональд Трамп, по всей видимости, принял решение нанести удары по иранским военным объектам в Сирии и нанести максимальный ущерб сирийским военным инфраструктурам.

Напомним, что в ночь на 9 апреля, через день после химической атаки в Думе, был нанесен ракетный удар по целям на сирийской авиабазе Т-4 ("Тайфур", она же или "Тифор" или "Тийяс") в провинции Хомс. Министерство обороны России заявило, что эту атаку осуществили израильские ВВС, действовавшие из воздушного пространства Ливана. По сведениям SOHR, в результате авиаудара был причинен значительный ущерб, погибли 14 человек, в их числе не менее четырех иранцев, среди которых, как сообщило иранское агентство Fars, был полковник "Корпуса стражей Исламской революции" Махди Дехкан Яздли, который командовал иранскими беспилотными летательными аппаратами в Сирии. Израиль не комментирует эту информацию.



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