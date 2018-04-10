США готовятся к ударам по Сирии. Источник: сирийские ВВС перебазируются к "русским"

После совещания по поводу химической атаки в сирийской Думе, которое 9 апреля провел в Белом доме президент США Дональд Трамп с военачальниками и кабинетом безопасности, стало известно, что корабли американского военного флота направились в восточное Средиземноморье.

The Wall Street Journal пишет о движении в сторону побережья Сирии ракетного эсминца ВМС США. В публикации сказано, что американский ракетный эсминец Donald Cook, несущий до 60 ракет Tomahawk, уже находится неподалеку от сирийского побережья (примерно в 100 км западнее сирийского порта Тартус, где расположена российская военная база) и вскоре к нему может приблизиться эсминец Porter.

По сведениям турецких СМИ, российские военные самолеты летали над эсминцем Donald Cook на низкой высоте, пишет сайт magapill.com.

Сообщается также, что в сторону Сирии направляются эсминец Laboon и подводная лодка Georgia американских ВМС. Субмарина Georgia может нести до 154 ракет Tomahawk.

По сведениям uawire.org, к операции в Сирии могут также подключить десантный вертолетоносец Iwo Jima, который в настоящее время находится в Красном море. Этот ресурс упоминает о том, что в Средиземном море, помимо прочих, находятся эсминец Carney и подлодка John Warner ВМС США.

Кроме того, стало известно, что британские ВВС направили в восточное Средиземноморье самолет KC2 для дозаправки истребителей.

Известно, что Дональд Трамп обсуждал сложившуюся ситуацию и возможные сценарии действий с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После этого президент США заявил, что рассматриваются различные сценарии действий.

По оценке западных аналитиков, коалиция во главе с Соединенными Штатами может нанести удары по целям в Сирии в течение ближайших суток. Причем, как отмечает в твиттере издания "Ас-Сура", к атаке могут подключиться ближневосточные союзники США.

На этом фоне израильский сайт NzivNet пишет, что сирийские ВВС перебазируют лучшие из своих истребителей на российскую авиабазу около Латакии ("Хмеймим"). По оценке Дамаска, США, Великобритания и Франция готовы уничтожить сирийские ВВС после химической атаки в Думе.

Сообщается, что демонтируются позиции сирийской 4-й бронетанковой дивизии около Дамаска. Приведены в состояние максимальной готовности службы обеспечения безопасности президентского дворца в Дамаске и всех сирийских аэропортов и аэродромов.

Арабская редакция немецкого телеканала DW приводит слова эксперта о том, что Дональд Трамп, по всей видимости, принял решение нанести удары по иранским военным объектам в Сирии и нанести максимальный ущерб сирийским военным инфраструктурам.

Напомним, что в ночь на 9 апреля, через день после химической атаки в Думе, был нанесен ракетный удар по целям на сирийской авиабазе Т-4 ("Тайфур", она же или "Тифор" или "Тийяс") в провинции Хомс. Министерство обороны России заявило, что эту атаку осуществили израильские ВВС, действовавшие из воздушного пространства Ливана. По сведениям SOHR, в результате авиаудара был причинен значительный ущерб, погибли 14 человек, в их числе не менее четырех иранцев, среди которых, как сообщило иранское агентство Fars, был полковник "Корпуса стражей Исламской революции" Махди Дехкан Яздли, который командовал иранскими беспилотными летательными аппаратами в Сирии. Израиль не комментирует эту информацию.





