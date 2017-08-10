Эрдоган сообщил о реформе правящей партии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в преддверии президентских и парламентских выборов 2019 года возглавляемую им Партию справедливости и развития ждут значительные перемены.

"На протяжении 16 лет с момента создания партии и 15 лет, что мы находимся у власти, мы ведем непрерывную борьбу. Но залогом нашего успеха является способность к постоянному обновлению", - заявил он, выступая перед партийными активистами.

По словам Эрдогана, одна из главных целей партийной реформы является предотвращения проникновения в AKP нежелательных элементов. О ком именно идет речь, лидер партии умолчал.

Президент подчеркнул, что многое будет зависеть от ситуации в соседних Сирии и Ираке. Положение там повлияет на осуществление плана «Турция-2023», предусматривающего реформы экономики, системы образования, здравоохранения и транспорта.