ХАМАС взвешивает возможность установления в секторе Газы военной диктатуры

Арабская редакция турецкого информационного агентства "Анадолу" со ссылкой на источник в "Бригадах Изаддина аль-Касама" сообщила, что правительству ХАМАС в секторе Газы был предложен план из четырех пунктов, который якобы должен способствовать разрешению гуманитарного кризиса в палестинском анклаве.
План подразумевает создание политического вакуума в секторе Газы: в частности, ХАМАС должен полностью отказаться от управления сектором.
Ответственность за поддержание правопорядка ляжет на гражданскую полицию. Услуги населению будут оказываться местными органами власти.
За безопасность в секторе Газы будет отвечать боевое крыло ХАМАС.
Источник отметил, что этот план "открывает широкие возможности". Он может привести к снятию санкций, введенных в отношении правительства ХАМАС администрацией Махмуда Аббаса, но также может закончиться новым военным противостоянием с Израилем.
Редакция ИА "Анадолу" сообщила, что ей не удалось получить комментарии от правительства ХАМАС в секторе Газы.
СМИ на иврите, комментируя сообщение "Анадолу", отмечают, что в случае осуществления этого плана, в секторе Газы будет создана военная диктатура.
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