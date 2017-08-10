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Ближний Восток

ХАМАС взвешивает возможность установления в секторе Газы военной диктатуры

время публикации: 18:30 | последнее обновление: 18:30 блог версия для печати фото
ХАМАС взвешивает возможность установления в секторе Газы военной диктатуры

Арабская редакция турецкого информационного агентства "Анадолу" со ссылкой на источник в "Бригадах Изаддина аль-Касама" сообщила, что правительству ХАМАС в секторе Газы был предложен план из четырех пунктов, который якобы должен способствовать разрешению гуманитарного кризиса в палестинском анклаве.

План подразумевает создание политического вакуума в секторе Газы: в частности, ХАМАС должен полностью отказаться от управления сектором.

Ответственность за поддержание правопорядка ляжет на гражданскую полицию. Услуги населению будут оказываться местными органами власти.

За безопасность в секторе Газы будет отвечать боевое крыло ХАМАС.

Источник отметил, что этот план "открывает широкие возможности". Он может привести к снятию санкций, введенных в отношении правительства ХАМАС администрацией Махмуда Аббаса, но также может закончиться новым военным противостоянием с Израилем.

Редакция ИА "Анадолу" сообщила, что ей не удалось получить комментарии от правительства ХАМАС в секторе Газы.

СМИ на иврите, комментируя сообщение "Анадолу", отмечают, что в случае осуществления этого плана, в секторе Газы будет создана военная диктатура.

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