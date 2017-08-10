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Ближний Восток

"Исламское государство" угрожает резать "иранских собак" в Тегеране

время публикации: 12:00 | последнее обновление: 12:00 блог версия для печати фото
"Исламское государство" угрожает резать "иранских собак" в Тегеране

Террористическая группировка "Исламское государство" опубликовала в интернете видеоролик, в котором призывает иранцев к восстанию против Исламской республики, а также угрожает Ирану терактами.

"Мы будем резать горло вашим собакам в центре Тегерана точно так же, как делаем это в Сирии и Ираке", - заявляет мужчина с автоматом Калашникова, скрывающий лицо под черной балаклавой.

Он также напоминает об июньском нападении на иранский парламент и мавзолей основателя Исламской республики – аятоллы Рухоллы Хомейни. Жертвами двойного теракта стали 18 человек.

В ответ Иран подверг ракетному обстрелу базы "Исламского государства" в Сирии. Были арестованы десятки подозреваемых в причастности к теракту, а организатор ликвидирован в ходе полицейской операции.

7 августа министерство по делам разведки Ирана сообщило, что иранские спецслужбы выявили и арестовали 27 террористов, планировавших осуществить серию атак в провинциях и религиозных центрах городов накануне инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.

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