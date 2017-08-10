В Рамалле не верят, что США могут быть посредником на переговорах с Израилем

Член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ахмад Маждалани накануне очередного визита в регион специального представителя президента США по Ближнему Востоку Джейсона Гринблата заявил, что палестинские лидеры разочаровались в США и утратили веру в непредвзятости администрации Дональда Трампа. Об этом чиновник ООП говорил в интервью сайту QudsPress.

Ахмад Маждалани отметил, что до последнего времени Рамалла верила в то, что новая администрация Белого дома сумеет сохранить нейтралитет и способствовать справедливому разрешению конфликта. Однако сейчас очевидно, что Соединенные Штаты проявляют солидарность с Израилем и защищают его интересы.

Маждалани напомнил, что ранее было принято решение сформировать палестино-американскую комиссию, которая должна была разработать концепцию будущих переговоров и механизм для реализации договоренностей, которые должны были положить конец израильской оккупации. Однако комиссия до сих пор не сформирована, и США по-прежнему не имеют четкого видения проблемы и плохо ориентируются в ситуации.