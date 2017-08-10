Саудовская Аравия заявила о завершении АТО против шиитов

Власти Саудовской Аравии сообщили о завершении антитеррористической операции, проводившейся в районе города Авамия на востоке королевства. Этот населенный пункт считался оплотом радикальных шиитов.

Операция продолжалась около полугода. В результате целые районы города были разрушены. Особо тяжелые бои шли в историческом центре Авамии – районе аль-Масура, построенном еще в Средние века.

"Войска установили контроль над аль-Масурой, полностью очистив ее от террористов. Противник понес потери, захвачены пленные", - говорится в официальном заявлении, опубликованном саудовскими СМИ.

Отметим, что в соответствии с законами Саудовской Аравии, любые оппозиционные выступления считаются терроризмом. Шиитских активистов приговаривают к казни и длительным тюремным срокам, часто – на основании полученных под пытками признаний.