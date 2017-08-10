В Турции арестован российский боевик, планировавший взорвать американский самолет

Турецкая полиция задержала гражданина России Рената Бакиева, который, как предполагается, является боевиком террористической группировки "Исламское государство". В прошлом его уже выдворяли из страны за попытку проникнуть в Сирию.

Согласно материалам дела, Бакиев планировал совершить теракт на авиабазе Инджирлик, на юге Турции. Он намеревался атаковать американский военный самолет с помощью беспилотного летательного аппарата.

Как сообщает турецкая газета "Сабах", он совершил велосипедную поездку вокруг базы в качестве рекогносцировки, а также переписывался с другим активистом ИГ, чтобы договориться о приобретении БПЛА.