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Ближний Восток

В Турции арестован российский боевик, планировавший взорвать американский самолет

время публикации: 12:32 | последнее обновление: 12:36 блог версия для печати

Турецкая полиция задержала гражданина России Рената Бакиева, который, как предполагается, является боевиком террористической группировки "Исламское государство". В прошлом его уже выдворяли из страны за попытку проникнуть в Сирию.

Согласно материалам дела, Бакиев планировал совершить теракт на авиабазе Инджирлик, на юге Турции. Он намеревался атаковать американский военный самолет с помощью беспилотного летательного аппарата.

Как сообщает турецкая газета "Сабах", он совершил велосипедную поездку вокруг базы в качестве рекогносцировки, а также переписывался с другим активистом ИГ, чтобы договориться о приобретении БПЛА.

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