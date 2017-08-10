10 августа 2017 г.
последняя новость: 17:32
Развод года
Известная певица сошла с ума
О состоянии Люси Дубинчик
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:32 В Рамалле не верят, что США могут быть посредником на переговорах с Израилем
16:18 ВАКФ опроверг утверждения об израильском мародерстве в Аль-Аксе
15:19 Саудовская Аравия заявила о завершении АТО против шиитов
14:20 Эрдоган сообщил о реформе правящей партии
12:32 В Турции арестован российский боевик, планировавший взорвать американский самолет
12:00 "Исламское государство" угрожает резать "иранских собак" в Тегеране
07:11 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 10 августа
13:57 Турция возводит заграждение на границе с Ираном
12:56 На Синайском полуострове убиты четверо египетских полицейских
10:15 ИГ взяло на себя ответственность за гибель десятков шиитских боевиков
Ближний Восток

ВАКФ опроверг утверждения об израильском мародерстве в Аль-Аксе

время публикации: 16:18 | последнее обновление: 17:38 блог версия для печати фото
Вакф опроверг утверждения об израильском мародерстве в аль-Аксе

Иерусалимский ВАКФ выступил со специальным заявлением, в котором прокомментировал сообщения о разграблении израильской армией и полицией коллекции музея исламских древностей, расположенного на Храмовой горе.

Как сообщает сайт новостей Второго канала, в заявлении говорится, что эти сообщения не соответствуют истине. После ревизии выяснилось, что все артефакты находятся на месте.

При этом отмечается, что в ходе обыска были изъяты компьютеры, взломаны замки ящиков, в которых хранится собрание музея, пострадали химикаты, используемые при хранении и реставрации древностей.

Напомним, что 14 июля на Храмовой горе были убиты двое полицейских – прапорщик Хаиль Сатауи из деревни Мрар, и прапорщик Камиль Шанан из деревни Хурфейш. Трое террористов застрелены.

В тот же день глава правительства Биньямин Нетаниягу провел совещание с руководителями силовых ведомств – министром обороны Авигдором Либерманом, начальником генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкотом, министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом и генеральным инспектором полиции Рони Альшейхом.

На нем было принято решение о закрытии комплекса Храмовой горы и проведении обысков с целью поисков оружия и экстремистской литературы, а также о допросе сотрудников ВАКФа. Храмовая гора оставалась закрытой несколько дней.

После возобновления службы председатель Международного иерусалимского фонда Хасан Хатар заявил, что израильтяне конфисковали артефакты из коллекции музея Аль-Аксы, обвинив Израиль в мародерстве.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 августа 2017 г.
"Аль-Хайят": Нетаниягу и Аббас вели переговоры в ходе кризиса вокруг Храмовой горы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 июля 2017 г.
"День гнева": беспорядки в Иудее, Самарии и на границе с сектором Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 июля 2017 г.
ВАКФ выдвинул новый ультиматум Израилю
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 июля 2017 г.
Аббас и Ханийя поздравили палестинцев с великой победой над оккупантами







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 10 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017