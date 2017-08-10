Вакф опроверг утверждения об израильском мародерстве в аль-Аксе

Иерусалимский ВАКФ выступил со специальным заявлением, в котором прокомментировал сообщения о разграблении израильской армией и полицией коллекции музея исламских древностей, расположенного на Храмовой горе.

Как сообщает сайт новостей Второго канала, в заявлении говорится, что эти сообщения не соответствуют истине. После ревизии выяснилось, что все артефакты находятся на месте.

При этом отмечается, что в ходе обыска были изъяты компьютеры, взломаны замки ящиков, в которых хранится собрание музея, пострадали химикаты, используемые при хранении и реставрации древностей.

Напомним, что 14 июля на Храмовой горе были убиты двое полицейских – прапорщик Хаиль Сатауи из деревни Мрар, и прапорщик Камиль Шанан из деревни Хурфейш. Трое террористов застрелены.

В тот же день глава правительства Биньямин Нетаниягу провел совещание с руководителями силовых ведомств – министром обороны Авигдором Либерманом, начальником генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкотом, министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом и генеральным инспектором полиции Рони Альшейхом.

На нем было принято решение о закрытии комплекса Храмовой горы и проведении обысков с целью поисков оружия и экстремистской литературы, а также о допросе сотрудников ВАКФа. Храмовая гора оставалась закрытой несколько дней.

После возобновления службы председатель Международного иерусалимского фонда Хасан Хатар заявил, что израильтяне конфисковали артефакты из коллекции музея Аль-Аксы, обвинив Израиль в мародерстве.