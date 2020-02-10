Палестинские источники: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям на юге и в центре сектора Газы

В ночь на 10 февраля хамасковский "Палестинский информационный центр" сообщил, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели на юге сектора Газы.

Согласно сообщению этого источника, несколько ракет были запущены с вертолетов ЦАХАЛа по объектам возле Хан-Юниса, в том числе в морском порту Хан-Юниса.

Согласно палестинским источникам, еще один удар был нанесен по базе ХАМАСа в районе Дир аль-Балаха, в центре сектора.

О пострадавших или причиненном ущербе не сообщается.

Вечером 9 февраля около 20:30 из сектора Газы в сторону израильской территории была запущена ракета. Она упала на незастроенной территории возле Сдерота.