Иерусалим:
1 - 7°
Тель-Авив:
11 - 13°
Эйлат:
10 - 17°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток10 февраля 2020 г., 00:48

Палестинские источники: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям на юге и в центре сектора Газы

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Палестинские источники: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в секторе Газы Палестинские источники: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям на юге и в центре сектора Газы

В ночь на 10 февраля хамасковский "Палестинский информационный центр" сообщил, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели на юге сектора Газы.

Согласно сообщению этого источника, несколько ракет были запущены с вертолетов ЦАХАЛа по объектам возле Хан-Юниса, в том числе в морском порту Хан-Юниса.

Согласно палестинским источникам, еще один удар был нанесен по базе ХАМАСа в районе Дир аль-Балаха, в центре сектора.

О пострадавших или причиненном ущербе не сообщается.

Вечером 9 февраля около 20:30 из сектора Газы в сторону израильской территории была запущена ракета. Она упала на незастроенной территории возле Сдерота.

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 09 февраля 2020
Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из Газы

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

00:48 Палестинские источники: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям на юге и в центре сектора Газы
00:06 Король Иордании Абдалла II обсудил региональные проблемы с делегацией МИД России
21:56 Названы сроки переезда властей в новую столицу Египта
20:40 Палестинские источники сообщили о "необычной активности" ЦАХАЛа на границе с Газой
18:53 В Иране закончился неудачей запуск собственного спутника
16:43 ХАМАС о готовности Израиля к операции в Газе: "Это нас не пугает"
14:29 Работница дубайской телефонной кампании обвиняется в хищении 496 телефонов
14:06 Минобороны РФ опубликовало видео захода на посадку в Хмеймим самолета Airbus А320, "уходившего от обстрела"
13:55 Сирийская армия захватила город Саракиб на шоссе Алеппо-Дамаск
12:38 Глава парламента Кувейта выбросил "сделку века" в мусорник
...