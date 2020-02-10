Рамалла отозвала из СБ ООН свою резолюцию против "сделки века"

В понедельник, 10 февраля, Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что палестинская делегация отозвала проект резолюции против "сделки века" из Совета Безопасности ООН. Причиной этого шага стало то, что Рамалле не удалось заручиться достаточной международной поддержкой.

Проект документа разрабатывался при активном участии Туниса. Черновик резолюции был распространен среди членов СБ ООН еще 5 февраля. Тогда палестинский постпред при организации Рияд Мансур призывал страны ООН выступить соавторами проекта. При этом он отмечал, что резолюция, скорее всего, будет заблокирована посредством вето. Но, тем не менее, это голосование позволило бы показать, что "все международное сообщество выражает единую позицию в отношении плана Белого дома".

Собеседники AFP отметили: если бы Тунис и Индонезия поддержали бы резолюцию, за нее бы проголосовали девять стран из 15 - это необходимый минимум для принятия документа.

В сообщении французского информационного агентства говорится, что решение отозвать проект резолюции был принят палестинцами после того, как США представили ряд существенных поправок в текст документа. В том числе, они намереваются вычеркнуть из нее все, что касается резолюции ООН от 1967 года, а также все упоминания о Восточном Иерусалиме.

При этом израильский телеканал "Решет-13" со ссылкой на источники в Иерусалиме передал, что предложения, которые намеревается внести США в резолюцию полностью изменят ее смысл. Она превращается из осуждающей "сделку века" в полностью ее поддерживающую.

Вместе с тем, об отзыве резолюции палестинцами из СБ ООН, стало известно после того, как правительство Туниса отозвало в отставку своего представителя в ООН Монсефа Баати, активно помогавшего палестинцам в написании текста. МИД Туниса обвинил Баати в том, что он недостаточно советовался по ключевым вопросам. "Причина отставки – исключительно профессиональная. Он не справлялся со своими обязанностями и не взаимодействовал с министерством касательно важных тем, обсуждавшихся в ООН", - сообщило министерство иностранных дел Туниса.

Дипломатические источники говорят о том, что именно "сделка века" и стала причиной увольнения Баати. По их словам, президент Туниса Каис Саид был недоволен резкостью, с которой представитель ООН обрушился на предложение Дональда Трампа. Он опасается, что это негативно отразится на отношениях с США.

Обсуждение "сделки века" в ООН, которое должно было состояться во вторник, 11 февраля, отложено.





