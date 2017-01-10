ХАМАС начал борьбу с незаконным палестинским строительством

Контролирующая сектор Газы администрация ХАМАСа намерена снести сотни домов, построенных в так называемом "американском районе" на севере сектора. В них проживает 250 семей – около 1.500 человек.

Как сообщает газета "Аль-Хайят аль-Джадида", власти утверждают, что строения были возведены незаконно на государственных землях. Жителям неоднократно вручались повестки о сносе. Последний раз они были розданы 12 декабря 2016 года.

Администрация также предложила выделить выселяемым палестинцам земельные участки площадью 150 квадратных метров вблизи границы с Израилем. Однако жители района, создавшие специальный комитет, заявляют, что у них нет денег, чтобы построить дома на этих участках.

Представитель комитета Джума Авад заявил, что дома были построены много лет назад, и ранее никаких проблем не возникало. "Часть жителей района поселились здесь еще в 1948 году, когда сионисты изгнали их из родных домов", - подчеркнул он.

Авад уверен, что ХАМАС намерен распределить полученные земли среди своих активистов и функционеров в рамках политики замены заработной платы земельными участками. По его мнению, выселение жителей полицией группировки будет напоминать изгнание арабов евреями.