Сотни тысяч иранцев участвуют в похоронах Хашеми Рафсанджани

В Тегеранском университете прошла церемония прощания с бывшим президентом Исламской республики Иран Али Акбаром Хашеми Рафсанджани, который скончался на 83-м году жизни от сердечного приступа. В ней приняли участие сотни тысяч человек.

Памятную молитву прочел Верховный лидер Исламской революции Али Хаменеи, считавшийся недругом покойного главы государства. На ведущих к университету улицах можно увидеть транспаранты, где Хаменеи и Хашеми Рафсанджани изображены вместе.

В церемонии участвовали и другие руководители режима аятолл, в том числе – президент Хасан Роухани, ставший преемником Рафсанджани во главе лагеря "умеренных". Однако отметим, что в годы правления Рафсанджани был достигнут значительный прогресс в ядерной и ракетной отраслях.

Скончавшийся президент будет похоронен рядом с лидером Исламской революции – великим аятоллой Рухоллой Хомейни. Его мавзолей находится на юге Тегерана.

Добавим, что представители иранской оппозиции отказываются видеть в Рафсанджани реформатора. Они напоминают, что он был сподвижником Хомейни и входил в высшее руководство "фашистского теократического режима".