AP: Иран получит из России необогащенный уран в виде компенсации за тяжелую воду

Вечером в понедельник, 9 января, агентство Associated Press сообщило, что Иран получит из России партию необогащенного урана с согласия всех остальных участников договора по иранской ядерной программе.

Эта публикация цитируется многими западными СМИ, а также российским агентством ТАСС. По состоянию на утро 10 января, комментариев Москвы и Тегерана по поводу этой публикации не поступало.

AP ссылается на двух высокопоставленных дипломатов, которые подтвердили, что процедура, на которую дали согласие США и пять других держав, выработавших соглашение по ядерной программе Ирана, предусматривает поставку 116 метрических тонн необогащенного урана в качестве компенсации за 70 метрических тонн тяжелой воды, экспортированной из Ирана в Россию, США и Оман после вступления в силу соглашения о ядерной программе Ирана в 2015 году.

Уран будет находиться под жестким контролем МАГАТЭ на протяжении 25 лет. Дипломаты, беседовавшие с агентством AP, не уточнили, как именно Иран намерен его использовать. Он может просто хранить уран, или довести его до низкой степени обогащения и экспортировать.

Как напомнило агентство, точно такое же количество необогащенного урана Иран получил в 2015 году в рамках переговоров, по итогам которых иранский обогащенный уран был направлен в Россию. Поставка новой партии урана – первая с момента вступления в силу год назад соглашения о ядерной программе Ирана, подчеркнуло AP, указав при этом, что договоренность о поставках "достигнута в очень непростой период", поскольку новая американская администрация и многие законодатели в США "скептически настроены в отношении того, что соглашение о ядерной программе Ирана обеспечит ее мирный характер на протяжении длительного времени".

Дополнительный протокол

Напомним, что летом 2016 года агентство Associated Press опубликовало данные секретного дополнительного протокола к "ядерному соглашению" с Ираном. В соответствии с этим документом, переданном Тегераном в МАГАТЭ, по истечении 10-летнего срока со дня заключения договора Иран намерен вновь начать расширять свою ядерную программу – хотя формально договор об ограничении ядерной программы Исламской республики заключен на 15 лет.

В дополнительном протоколе, переданном AP дипломатом, который участвовал в переговорах с Тегераном, сказано, что уже с января 2027 года Иран сможет начать производить замену центрифуг на более современные. В течение последующих трех лет Иран имеет право увеличить число центрифуг на 2.500-3.500 (в настоящее время Исламская республика располагает 5.060 центрифугами), но новые центрифуги будут в пять раз эффективней старых, что позволит Тегерану примерно вдвое увеличить темпы обогащения урана – и на создание ядерного оружия с момента интенсификации программы Ирану потребуется всего полгода, а не год, как предполагалось исходя из условий опубликованного ранее договора.

Более того, через 13 лет после вступления договора в силу Иран, в соответствии с дополнительным протоколом, получает право практически неограниченного наращивания мощностей по обогащению урана, хотя формально "ядерный договор" будет длиться в течение еще двух лет, когда санкции с Тегерана будут сняты.

Подлинность дополнительного протокола была подтверждена независимым дипломатическим источником.

Публикация данного документа стала одной из самых обсуждаемых тем не только в американских, но и в израильских СМИ. Многие комментаторы подчеркивали полгода назад, что речь идет фактически о сознательно введении в заблуждение международного сообщества, которому была предложена иная версия "ядерного соглашения".

Впрочем, следует признать, что в тексте основного соглашения не было четко заявлено, что Иран не сможет модернизировать центрифуги и наращивать их число в течение всех 15 лет действия договора.

"Ядерное соглашение" с Ираном (публичная версия 2015 года)

15 июля 2015 года Иран и страны "шестерки" достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Ирана. Это соглашение было ратифицировано всеми сторонами и одобрено Советом безопасности ООН.

В рамках 159-страничного документа Иран взял на себя обязательство отказаться от любых попыток создания или приобретения ядерного оружия. Соглашение предполагает отмену всех санкций Совета безопасности ООН, а также многосторонних и национальных санкций, связанных с иранской ядерной программой, включая меры по доступу в сферы торговли, технологий, финансов и энергетики.

В частности, соглашение предусматривает снятие санкций Европейского Союза в отношении банковских операций, страхования и платежной системы SWIFT. В соответствии с достигнутыми договоренностями, Иран обязуется не производить плутоний на объекте в Араке, а отработанное ядерное топливо будет вывозиться международными посредниками.

Иран обязался преобразовать реактор на объекте в Араке для использования в мирных целях. Центрифуги, находящиеся на предприятии, будут производить радиоактивные изотопы для применения в медицине и промышленности.

Кроме того, Иран дал согласие на мониторинг своих ядерных объектов инспекторами МАГАТЭ в течение 25 лет и будет предоставлять всю требуемую информацию в течение этого периода.

Инспекторы МАГАТЭ также смогут просить доступ к иранским военным объектам, однако Тегеран будет иметь право опротестовать подобные требования МАГАТЭ, и решение по этим вопросам будет принимать специальная арбитражная комиссия. Иран обязуется не заниматься разработкой ядерных взрывных устройств, а также металлургией урана и плутония. Новые реакторы на тяжелой воде в Иране обязуются не строить в течение ближайших 15 лет, а избытки тяжелой воды станут доступными для продажи на мировом рынке.

Договором предусмотрены ограничения на обогащение урана в течение ближайших 8 лет. В дальнейшем Иран имеет право на постепенный переход к следующим программам по обогащению урана, но исключительно в мирных целях.

В течение ближайших 15 лет Иран обязуется ограничивать уровень обогащения урана до 3,67%. Запас урана на этот же срок будет сокращен на 98% – до 300 килограммов. Работы по исследованию и развитию ядерных технологий будут проходить только на предприятии в Натанзе и будут ограничены сроком на ближайшие 8 лет.

Предприятие по обогащению урана в Фордо будет преобразовано в технологический центр. Оружейное эмбарго в отношении Ирана сохранится в течение ближайших 5 лет, но поставки оружия будут возможны при условии прохождения процедуры верификации через СБ ООН.

Эмбарго на импорт технологии баллистических ракет может быть не отменено ближайшие 8 лет. Нефтяное эмбарго ЕС в отношении Ирана отменено.

В тексте договора прописана модальность снятия санкций и их автоматического возврата в случае нарушений взятых на себя обязательств (Snap Back) на время действия соглашения – 15 лет. Контроль над исполнением договоренностей возлагается на комиссию из 8 членов, в которой состоят представители "шестерки", ЕС и Ирана. Если комиссии не удастся разрешить конфликтную ситуацию, вопрос будет передан на рассмотрение СБ ООН.

В ноябре 2015 года Иран подписал соглашение с шестью международными посредниками и Европейским союзом о переделке ядерного реактора в Араке. Соглашение, подписанное Ираном, США, Россией, Францией, Великобританией, Китаем, Германией и Европейским союзом, предусматривало оказание помощи в перестройке реактора в Араке так, чтобы он использовал "легкую воду". Соглашение также предусматривало запрет на строительство новых реакторов на тяжелой воде в Иране в течение ближайших 15 лет.

В январе 2016 года, в соответствии с достигнутым соглашением, с Ирана было снято большинство международных санкций.





