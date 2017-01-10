Новое видео ИГ: дети убивают пленных

Террористическая группировка "Исламское государство" опубликовало новое видео расправы над пленными, как предполагается – курдскими ополченцами. На этот раз в казни участвуют дети, в том числе – совсем маленькие.

Запись была сделана на территории заброшенного парка аттракционов, предположительно – в Ираке. Дети одеты в камуфляж и типичные для ИГ черные одежды. Мальчик в возрасте около десяти лет обезглавливает одного ополченца ножом, а малыш лет трех стреляет в другого, закрыв глаза.

Отметим, что первое видео, запечатлевшее, как дети убивают пленных, было опубликовано джихадистами в августе 2016 года. В роли убийц выступили пять мальчиков, которые, по заявлению ИГ, прибыли из разных стран - тунисец, узбек, британец, египтянин и курд. 23 декабря была распространена запись расправы с пленными турецкими военнослужащими. Их заковали в кандалы, посадили в железную клетку и сожгли. Перед расправой террорист ИГ, говоривший на турецком языке, заявил, что ИГ готово уничтожить Турцию.