10 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:04 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 10 января
05:54 Около Шхема израильские военные застрелили араба, бросившегося на них с ножом
05:33 AP: Иран получит из России необогащенный уран в виде компенсации за тяжелую воду
20:59 Президент Ливана прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
17:39 Из-за снегопада в Стамбуле два рейса из Израиля приземлились в Анталии
16:12 12 иорданцев предстанут перед судом за оскорбление жертв теракта в Стамбуле
14:45 Рейс авиакомпании Emirates был отменен из-за змеи на борту
12:06 "Решет Бет": ПНА сообщила об аресте активиста ИГ, планировавшего теракт против израильтян
11:26 Битва за Мосул: иракская армия вышла к Тигру
09:27 Из-за снегопада в Стамбуле отменены 380 авиарейсов, включая израильские
Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 10 января

время публикации: 07:04 | последнее обновление: 07:04 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 10 января

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Вторник, 10 января 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. В ходе операции ЦАХАЛа в лагере беженцев Аль-Фара, к северу от Шхема, был застрелен местный житель, бросившийся на военных с ножом. Подробности

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны девять палестинских арабов, которые разыскивались за террористическую деятельность. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в Аль-Хадаре был обнаружен тайник с оружием.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 января 2017 г.
Около Шхема израильские военные застрелили араба, бросившегося на них с ножом
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 января 2017 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 9 января







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 10 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017