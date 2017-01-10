Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 10 января

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Вторник, 10 января 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. В ходе операции ЦАХАЛа в лагере беженцев Аль-Фара, к северу от Шхема, был застрелен местный житель, бросившийся на военных с ножом. Подробности

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны девять палестинских арабов, которые разыскивались за террористическую деятельность. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в Аль-Хадаре был обнаружен тайник с оружием.