10 января 2017 г.
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Ближний Восток

"Исламское государство" взяло ответственность за теракт на Синае

время публикации: 16:48 | последнее обновление: 16:48 блог версия для печати

Террористическая группировка "Вилайят Синай", египетское отделение террористической группировки "Исламское государство", взяла на себя ответственность за нападение на КПП в египетском городе аль-Ариш.

Джихадисты утверждают, что в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 25 военнослужащих, а не девять, как утверждают официальные источники. Напомним, что, согласно египетским СМИ, еще десять человек получили ранения.

После теракта президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси дал интервью государственному телевидению. Он сообщил, что в антитеррористической операции на Синайском полуострове участвует 41 батальон. Общая численность группировки – 25.000 человек.

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