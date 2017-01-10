"Исламское государство" взяло ответственность за теракт на Синае

Террористическая группировка "Вилайят Синай", египетское отделение террористической группировки "Исламское государство", взяла на себя ответственность за нападение на КПП в египетском городе аль-Ариш.

Джихадисты утверждают, что в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 25 военнослужащих, а не девять, как утверждают официальные источники. Напомним, что, согласно египетским СМИ, еще десять человек получили ранения.

После теракта президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси дал интервью государственному телевидению. Он сообщил, что в антитеррористической операции на Синайском полуострове участвует 41 батальон. Общая численность группировки – 25.000 человек.