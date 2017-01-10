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Ближний Восток

Ас-Сиси: на Синае задействованы 25.000 солдат

время публикации: 10:06 | последнее обновление: 10:07 блог версия для печати фото
Абд аль-Фаттах ас-Сиси

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси сообщил, что в антитеррористической кампании, которая проводится на Синайском полуострове, участвует 41 батальон египетской армии общей численностью до 25.000 военнослужащих.

Это заявление было сделано в телевизионном интервью после теракта в аль-Арише на северо-востоке полуострова. При взрыве заминированного грузовика на армейском КПП погибли девять солдат, десять военнослужащих получили ранения.

Согласно мирному договору между Израилем и Египтом Синайский полуостров должен оставаться демилитаризованной зоной. Ввод на его территорию армейских частей возможен только с согласия Израиля.

Напомним, что летом 2013 года, после свержения президента-исламиста Мухаммада Мурси, египетская армия начала на Синае масштабную антитеррористическую операцию. Однако, несмотря на тысячи ликвидированных боевиков и сотни убитых солдат, покончить с террористами не удается.

Группировка "Ансар Бейт аль-Макдис", сменившая название на "Вилайят Синай" после присоединения к "Исламскому государству", не только атакует солдат и полицейских на Синайском полуострове, но и совершает теракты в африканской части Египта.

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