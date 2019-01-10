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Ближний Восток

Каирская речь Помпео: в поддержку Израиля, против наследия Обамы

время публикации: 17:50 | последнее обновление: 19:05 блог версия для печати фото
Речь Помпео в Каире: "Америка несет добро, это необходимо признать"
"Каирская речь" президента Барака Обамы в Каирском университете, 2009 год
США будут готовы вновь нанести удар по Сирии, по-прежнему стремясь к полному уничтожению ИГ

Государственный секретарь США Майк Помпео выступил вечером 10 января в Каирском университете с программной речью о ближневосточной политике США. Место было выбрано не случайно: именно здесь в 2009 году была произнесена "Каирская речь" президента Барака Обамы.

Не упоминая Обаму, Помпео выступил с резкой критикой его региональной политики. Он отметил, что в критические моменты Америка не оказала помощи своим союзникам, проявила колебания. Примерами этого стал арабского восстание 2011 года, сирийский конфликт и подписание соглашений с Ираном.

"Наши лидеры ошиблись в осознании истории, не оценили ваш исторический момент. Это фундаментальное непонимание, выраженное в вашем городе в 2009 году, отрицательно сказалось на жизни сотен миллионов человек", - сказал государственный секретарь.

Он отметил, что главным просчетом стала неспособность осознать опасность, исходящую от радикального ислама суннитского и шиитского толка, а стремление к миру любой ценой привело к договору с Ираном: "Туда, откуда уходит Америка, приходит хаос. Забывая о друзьях, мы порождаем недовольство, сотрудничая с врагами, мы продвигаем их интересы".

Помпео напомнил и о подрывной роли Ирана в регионе, заявив, в отличие от Ирана, США всегда несли миру свободу, а не оккупацию. "Когда задача выполнена, американцы уходят", - сказал он, дав высокую оценку странам региона, принявшим сирийских беженцев и помогшим в борьбе с "Исламским государством".

По словам госсекретаря, несмотря на предстоящий вывод войск, США будут готовы вновь нанести удар по Сирии, по-прежнему стремясь к полному уничтожению ИГ. "Военные удары будут продолжены, пока для них есть цели", - заявил он.

Среди сателлитов Ирана политик особо выделил "Хизбаллу", напомнив, что сотни тысяч ракет этой группировки нацелены на Израиль – верного друга и союзника США. "США полностью поддерживают право Израиля на самозащиту от иранских авантюристов. Мы позаботимся о том, чтобы он смог сделать это решительным образом", - добавил Помпео.

Он отдельно остановился на изменении геополитического положения Израиля: "Кто мог мечтать о том, что израильский премьер-министр посетит Маскат? Что в честь израильского дзюдоиста, одержавшего победу на турнире в ОАЭ, будут играть гимн и поднимут флаг? Сказка стала былью", - сказал он.

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