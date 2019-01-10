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10 января 2019 г.
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Ближний Восток

СМИ: Израиль добивается открытия КПП "Рафах"

время публикации: 08:43 | последнее обновление: 09:20 блог версия для печати фото
КПП "Рафах". 8 января 2019 года
КПП "Рафах". 8 января 2019 года
КПП "Рафах". 8 января 2019 года

Как сообщает газета "Аль-Араби аль-Джадид", власти Израиля обратились к Египту с просьбой возобновить работу КПП "Рафах", соединяющего сектор Газы и Синайский полуостров. Пограничный переход был закрыт несколько дней назад после бегства сотрудников.

Как сообщили изданию египетские источники, израильтяне опасаются, что ситуация в секторе станет нестерпимой. Это, скорее всего, приведет к взрыву, направленному против Израиля.

ХАМАС прикладывает значительные усилия для возобновления работы КПП, который на данном этапе открыт в одном направлении. В сектор могут вернуться его жители, находящиеся в Египте, однако выехать из Газы невозможно.

Согласно публикации, к переговорам подключились группировка "Исламский джихад", а также с бывшим лидером движения ФАТХ в Газе Мухаммадом Дахланом. В ХАМАСе надеются, что его влияние не позволит ситуации выйти из-под контроля.

Нынешний виток напряженности в секторе начался около недели назад, когда ХАМАС начал массовые аресты активистов ФАТХа и закрыл принадлежащие этому движению СМИ. Палестинская администрация сообщила, что готовит санкции против ХАМАСа.

3 января один из лидеров ХАМАСа Маэр Салах заявил, что примирение с ФАТХом невозможно, пока во главе этого движения находится Махмуд Аббас. ХАМАС считает его нелегитимным председателем ПА, утверждая, что полномочия Аббаса истекли в 2009 году.

6 января главное управление гражданской администрации Палестинской автономии сообщило о выводе персонала с КПП в связи с репрессиями против ФАТХа. На следующий день контроль над КПП установили боевики ХАМАСа.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 января 2019 г.
ХАМАС взял под контроль КПП "Рафах"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 января 2019 г.
ХАМАС: "До ухода Аббаса примирение с ФАТХом невозможно"





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Четверг, 10 января 2019 г.
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