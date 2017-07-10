Около границы с сектором Газы задержаны двое нарушителей

В понедельник, 10 июля, к северу от прибрежного палестинского анклава военнослужащие ЦАХАЛа задержали двух жителей сектора Газы, незаконно проникнувших на израильскую территорию.

Палестинское информационное агентство Maan сообщает, что молодые арабы были замечены солдатами сразу после того, как они преодолели забор безопасности. Они переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Судя по имеющейся информации, нарушители границы не были вооружены. Тем не менее, проверяются их возможные связи с террористическими организациями.