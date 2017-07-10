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Ближний Восток

Около границы с сектором Газы задержаны двое нарушителей

время публикации: 16:06 | последнее обновление: 16:06 блог версия для печати фото
Около границы с сектором Газы

В понедельник, 10 июля, к северу от прибрежного палестинского анклава военнослужащие ЦАХАЛа задержали двух жителей сектора Газы, незаконно проникнувших на израильскую территорию.

Палестинское информационное агентство Maan сообщает, что молодые арабы были замечены солдатами сразу после того, как они преодолели забор безопасности. Они переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Судя по имеющейся информации, нарушители границы не были вооружены. Тем не менее, проверяются их возможные связи с террористическими организациями.

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