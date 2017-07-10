Палестинский минфин прекратил платить зарплаты 37 депутатам от ХАМАСа

Члены палестинского парламента, представляющие террористическую организацию ХАМАС, утверждают, что министерство финансов автономии прекратило выплачивать зарплаты 37 депутатам, проживающим в Иудее и Самарии.

Первый вице-спикер палестинского парламента Ахмет Бахар (ХАМАС) заявил, что этот шаг является "объявлением войны" против законодательной власти.

Напомним, что ранее руководство ПНА приняло ряд шагов для оказания давления на ХАМАС, включая сокращение оплаты поставок электричества в сектор Газы и прекращение выплаты зарплат 6.000 служащих в секторе.