10 июля 2017 г.
Друзья и коллеги об Антоне Носике
Новое свойство апельсина
Умер Антон Носик
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:13 "Эль-Нашра": представитель оборонного ведомства России встретился с шейхом Насраллой
16:06 Около границы с сектором Газы задержаны двое нарушителей
10:56 Палестинский минфин прекратил платить зарплаты 37 депутатам от ХАМАСа
09:47 Глава центробанка Катара: у нас достаточно денег, чтобы пережить блокаду
09:00 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 10 июля
20:15 Марш в Стамбуле: сотни тысяч человек вышли против Эрдогана
17:56 Йоав Мордехай в своем блоге на арабском языке рассказал о махинациях ХАМАС с соляркой
15:55 Премьер-министр Ирака прибыл в Мосул и поздравил военных с победой над ИГ
15:27 В Гизе уничтожены разыскиваемые боевики
14:45 В Старом Мосуле на берегу Тигра поднят флаг Ирака
Ближний Восток

"Эль-Нашра": представитель оборонного ведомства России встретился с шейхом Насраллой

время публикации: 18:13 | последнее обновление: 18:13 блог версия для печати фото
Хасан Насралла

Ливанский новостной сайт "Эль-Нашра" сообщил в понедельник, 10 июля, что высокопоставленный представитель российского оборонного ведомства встретился с генеральным секретарем террористической организации "Хизбалла" шейхом Хасаном Насраллой.

Согласно этому источнику, встреча состоялась в южном пригороде Бейрута. Время встречи не указывается.

Согласно этому источнику, представитель России приехал в Ливан, чтобы передать "Хизбалле" важное сообщение из Кремля". В частности, что "российское руководство уготовило "Хизбалле" особую роль в регионе".

- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 июня 2017 г.
Walla: Израиль предупредил Иран о недопустимости строительства военных заводов в Ливане
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 июня 2017 г.
Амир Перец прокомментировал речь генсека "Хизбаллы" шейха Насраллы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 июня 2017 г.
Шейх Насралла раскритиковал Саудовскую Аравию, "предавшую палестинцев"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 июня 2017 г.
Шейх Насралла раскритиковал Саудовскую Аравию, "предавшую палестинцев"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 мая 2017 г.
Саудовская Аравия добавила главу исполкома "Хизбаллы" в список террористов







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 10 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017