"Эль-Нашра": представитель оборонного ведомства России встретился с шейхом Насраллой

Ливанский новостной сайт "Эль-Нашра" сообщил в понедельник, 10 июля, что высокопоставленный представитель российского оборонного ведомства встретился с генеральным секретарем террористической организации "Хизбалла" шейхом Хасаном Насраллой.

Согласно этому источнику, встреча состоялась в южном пригороде Бейрута. Время встречи не указывается.

Согласно этому источнику, представитель России приехал в Ливан, чтобы передать "Хизбалле" важное сообщение из Кремля". В частности, что "российское руководство уготовило "Хизбалле" особую роль в регионе".



