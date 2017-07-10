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Ближний Восток

Глава центробанка Катара: у нас достаточно денег, чтобы пережить блокаду

время публикации: 09:47 | последнее обновление: 09:47 блог версия для печати фото
Центральный банк Катара, Доха

Председатель Центрального банка Катара Абдалла Сауд аль-Тани заявил, что его стране не угрожает финансовый кризис в связи с введенной четырьмя арабскими странами блокадой.

По словам аль-Тани, Катар готов выдержать любое финансовое потрясение, в чем желающие могут убедиться лично, проверив данные центробанка.

Он также подтвердил наличие оттока средств из Катара, выводимых иностранными резидентами, однако подчеркнул, что этот отток незначителен, и что внешние инвестиции превышают его по объемам.

Золотовалютные резервы центробанка Катара превышают 40 миллиардов долларов. Кроме того, национальный инвестиционный фонд Катара располагает ликвидностью на сумму свыше 300 миллионов долларов.

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